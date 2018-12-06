特斯拉上海建廠新進展：媒體稱工程建設招標已啟動

特斯拉的「上海超級工廠」又有新進展。

路透社援引消息人士稱，特斯拉已啟動上海超級工廠建設的招標程序，至少有一家承包商已開始採購原材料，這是建設即將開始的最明確徵兆。

該媒體稱，上海建築集團有限公司參與了投標，而中國五礦集團公司的一家子公司正在為該工廠的地基準備材料。

中國五礦集團公司網站上的一份文件顯示，該公司旗下的上海寶業集團有限公司正準備在 12 月下半月，交付大量混凝土管樁等材料。

10 月 24 日，網易汽車曾獲得了一份《特斯拉上海超級工廠項目 (一期) 環境影響評價公示》，文中顯示，特斯拉上海超級工廠（一期）項目選址位於上海臨港重裝備產業區，總占地面積為 864,885 平方米，北至老李塘河綠化帶，南至人民塘綠化帶，西至南奉界河綠化帶，東至規劃預留東海二橋控制線綠化帶。

項目建成後，生產車型包括 Model 3 和 Model Y，目標年產 25 萬輛純電動整車。

若 Model 3 與 Model Y 都在上海工廠進行國產，上海工廠將達到一個很高的地位，其產量將直接關乎到特斯拉的盈利程度。

隨著上海工廠的建設，特斯拉在未來有望進一步緩解產能不足的問題。今年第第三季，特斯拉共交付 55840 輛 Model 3 轎車，Model S 交付量為 14470 輛，Model X 為 13190 輛。

10 月 17 日，特斯拉（上海）有限公司成功摘得上海臨港裝備產業區 Q01-05 地塊 864885 平方米（合計 1297.32 畝）工業用地，並與上海市規劃和國土資源管理局正式簽訂土地出讓合約，特斯拉上海超級工廠在臨港地區實質落地。

《文匯報》報導指出，臨港地區已形成汽車整車及零部件的產業集群，具有良好的產業配套基礎。以此為基礎，臨港地區正在全力推動新能源汽車產業發展，通過項目布局和產業配套，帶動相關產業鏈延伸和完善，打造千億級的具有影響力的新能源汽車產業集群，建設成為具有明顯特色的智能製造集聚區。

根據計劃，特斯拉將在臨港地區獨資建設集研發、製造、銷售等功能於一體的特斯拉超級工廠（Gigafactory 3），該項目是上海有史以來最大的外資製造業項目。上海工廠的年產量目標位 50 萬輛，超過特斯拉目前加州工廠的產量。