剛被做空的陌陌出財報：營收超預期 付費用戶年增率大增71.23%

2018 年 12 月 6 日，近期剛被做空的陌陌公布了截至 2018 年 9 月 30 日的第第三季（Q3）未經審計財報。

Q3 核心財務指標如下：

營收為 5.36 億美元，年增率增 51%，超出此前市場預期的 5.33 億美元；

歸屬於陌陌凈利潤為 0.85 億美元，較去年同期的 0.79 億美元增長 7.71%；

非美國通用會計準則（Non-GAAP）準則下：歸屬於陌陌凈利潤為 1.14 億美元，年增率增長 22%；

調整後每 ADS 盈利 0.39 美元，去年同期為 0.38 美元；

Non-GAAP 準則下，調整後每 ADS 盈利 0.53 美元，市場預期 0.53 美元。

核心營運數據如下：

2018 年 9 月，陌陌平台 MAU（月活用戶數）達 1.105 億，較上年同期的 0.94 億人上漲 17.1%。

包含直播、增值服務、探探在內的整體付費用戶（去重後數據）為 12.5 百萬，年增率增長 71.23%。其中探探付費用戶為 3.6 百萬。

艾瑞諮詢數據顯示，陌陌 App 月度獨立設備數呈下降趨勢，但仍維持在 7000 萬台以上，探探 App 月度獨立設備數則逐月提升，9 月份達到 3806 萬台。

陌陌在三季報披露前夕利空不斷，除被曝 3000 萬條用戶數據遭泄露、在暗網低價出售之外，12 月 4 日陌陌又傳出被美國投資諮詢機構沽空的消息，被指 40% 營收可能是「洗」出來的，導致公司股價 12 月 4 日收跌 4.2%。

以下為 Q3 財報詳細點評：

營收保持高增速，凈利潤增速卻大幅下滑

2018 年 Q3，陌陌營收和凈利潤均保持年增率增速。其中營收年增率增 51% 至 5.36 億美元，但是凈利潤年增率增速大幅下降至個位數，2018 年 Q1、Q2 公司凈利潤年增率增速分別為 59.4%、93.9%。

來源：公司公告，見聞整理

來源：公司公告，見聞整理

增值業務年增率大增 221%，探探功不可沒

2018 年 Q3，陌陌增值業務（包括會員訂閱以及虛擬禮物）收入年增率大增 221% 至 0.84 億美元，延續了高增長態勢。收入占比最大的直播服務收入為 4.07 億美元，年增率增速為 34%，增速已連續三個季度下滑。

公司增值業務的高增長，其中重要的推動因素就是年初高價收購的探探表現優異，該應用的會員收入於 Q2 納入。

公司的行動營銷、行動遊戲收入表現不佳，分別獲得 1%、49% 的負增長。

來源：公司公告，見聞整理

成本大幅擴張，毛利率繼續下降

2018 年 Q3，陌陌營業總支出達到 4.42 億美元，年增率增加 66%，高於 51% 的營收增速，顯示公司在加大投入推動營收增長，造成公司毛利率水平降至 44.3%，營業利潤率由 Q2 的 28.4% 大幅降至 17.6%。

具體來看，公司研發費用、管理費用占營收比略有增長，但是銷售費用年增率增 43.4% 至 0.83 億美元，占營收比由 Q2 的 11% 擴張至 15.4%。

營業總成本的增加主要是由於支付給主播的分成、併購產生的無形資產攤銷等增加導致。

來源：公司公告，見聞整理

來源：公司公告，見聞整理

探探月度獨立設備數維持增長趨勢

2018 年 Q3，陌陌平台月度活躍用戶數（MAU）繼續保持增長態勢，年增率增 17.1% 至 1.105 億，Arpu 值繼續提升至 4.9 美元，自 2016 年 Q1 以來已連續 11 個季度提升。

從艾瑞披露的月度獨立設備數來看，陌陌和探探 App 均維持高位，不過 Q3 陌陌 App 是逐月下降，而探探 App 則是逐月上升。

來源：公司公告，見聞整理

來源：艾瑞諮詢，見聞整理

來源：艾瑞諮詢，見聞整理

來源：公司公告，見聞整理

陌陌同時公告，將於財報公布後舉行財報會議，時間定於美東時間 2018 年 12 月 6 日早 8 點（北京時間 2018 年 12 月 6 日晚 9 點）。

『新聞來源／華爾街見聞』