GSK砸溢價62%ㄍ併Tesaro 再度挺進癌症藥物領域

葛蘭素史克 GlaxoSmithKline GSK (GSK-LN) 週一 (3 日) 同意以 51 億美元收購藥廠 Tesaro (TSRO-US) 後，股價自 2008 年以來經歷了盤中交易中的大跌幅，使 GSK 市值減少了約 57 億英鎊 (約 72.5 億美元)。

外媒彭博曾於 11 月份公布了此併購案的可能性，但當時 Piper Jaffray 的一位分析師表示，鑑於 Tesaro 藥物 Zejula 面臨的不利因素以及「尚未準備好迎接黃金階段的免疫腫瘤學產品組合」，認為最終雙方應不會達成協議。

GSK 以每股 75 美元併購報價也比 Tesaro 週五收盤價溢價約 62%。

Raymond James 的 Laura Chico 表示，全現金交易也代表了 Zejula 2018 年營收預計的 20 倍倍數，而通常中型藥廠的併購價約營收預期的 10 至 15 倍。

週一 Tesaro 股價上漲 58.47% 來到 73.50 美元，而 GSK 股價則下跌 7.27% 至 1503.69 英鎊。

Tesaro 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，Tesaro 為美國癌症藥廠，其卵巢癌藥物 Zejula 目前無法向競爭對手 AstraZeneca (AZN-US) 的 Lynparza 和 Clovis (CLVS-US) 旗下的 Rubraca 藥物獲取有利的市佔。

Piper Jaffray 分析師 Christopher Raymond 認為，付出高溢價來購買 Zejula 並「不合理」，Zejula 為一個「在競爭日益激烈的領域，數量下降的資產」。

Raymond 表示，「然而，顯然 GSK 採取了不同的觀點，同意接近股價 2018 年高水位的價格」做併購，並保持了對 Tesaro 股價的「中立」評級。

據了解，購買 Tesaro 使 GSK 能夠獲得 Zejula，而它屬於一類名為 PARP 抑製劑的藥物。 Tesaro、Clovis、和 AstraZeneca 都被批准 PARP 抑製劑作為卵巢癌治療，它們也正在乳腺癌和前列腺 (攝護腺) 癌中進行調查。

Tesaro 今年的 Zejula 銷售額預測為 2.33 億美元至 2.38 億美元。Raymond 預計 Zejula 銷量不會有所起色，雖然這 3 種 PARP 抑製劑似乎具有相似的效果，但 Zejula 似乎與更多潛在的副作用有關聯。Raymond 表示，美國的銷量也一直在下降，「我們認為，Zejula 的商業挑戰並非微不足道」。

在其他產品線中，Tesaro 還有一系列潛在的免疫治療癌症治療方法。其中，它具有 PD-1 抑製劑，可分別與美國默克美沙東 Merck (MRK-US) 的 Keytruda 和必治妥施貴寶 Bristol-Myers Squibb (BMY-US) 的 Opdivo 相媲美。

Raymond James 分析師 Laura Chico 在一份報告中稱，收購 Tesaro 使 GSK 在免疫治療癌症治療領域立足。她指出，「收購 Tesaro 似乎填補了一個漏洞，並為他們提供了進入推進 (免疫腫瘤學) 平台的途徑」。

RBC 分析師 Kennen MacKay 也表示，GSK 併購 Tesaro 猶如一個意外的事件。2015 年，GSK 將其行銷的腫瘤藥物組合出售給諾華 Novartis (NVS-US)。雖然 GSK 仍然擁有腫瘤研究和開發渠道，但諾華也可以選擇加入。他在一份報告中提道，「此次收購符合 GSK 最近的企業關注，專注於開發腫瘤學的下一代療法」。