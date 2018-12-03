〈G20會議〉中國G20同意列管「芬太尼」 緩解美國藥物濫用危機？

眾所矚目的川習會上週六 (1 日) 正式落幕，中國國家主席習近平同意將類鴉片止痛劑芬太尼 (Fentanyl) 列入受管制藥品清單，加強藥物監管。在此之前美國認為，中國工廠大量生產並輸出芬太尼是導致美國藥物濫用危機爆發的主因之一。

美國疾控中心 (CDC) 主任上周四發布聲明表示，美國藥物過量以及自殺數正急速上升，造成美國人的預期壽命連續 2 年下降。光是去年，美國 7.2 萬例的藥物過量致死中，就有超過 4 成涉及像是芬太尼等的鴉片類止痛劑。

芬太尼屬於類鴉片止痛劑，效力較嗎啡高出 50 至 100 倍，也比海洛因高出 30 至 50 倍。近年來芬太尼正快速流通於美國境內。

英國 BBC 報導，芬太尼具有高度致命性，僅僅攝入 0.25 毫升也有可能致命，且這種藥物製造成本低廉，能夠藉由網路販售直接寄至美國或墨西哥等地區，取得相當容易，導致美國人因高度沉迷造成藥物過量問題嚴重。

相關數據顯示，2016 年因藥物過量致死人數為 63632 人，在 2017 年時成長到 70237 人，增長幅度超過 10%，進一步推升美國的死亡率，其中這些因藥物過量導致死亡的案例大多涉及鴉片類藥物。

美國 NBC 警告，自從川普政府將鴉片類藥物危機提升至健康緊急狀態以來，美國各州以及地方政府無不加大管控，但鴉片類藥物的疫情仍持續失控。

儘管習近平同意將芬太尼列入受管制藥品清單，美國藥物政策專家 Bryce Pardo 則認為中國方面的監管能力有限。

他進一步補充，僅憑監管及法規無法完全杜絕藥品在非法市場流通，他認為，需要採取更全面的方法來管理美國的藥物過量危機，首先必須更積極解決此類藥物不斷增長的需求，不僅僅是依靠對國外供應的控制。