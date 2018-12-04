〈貿易停戰90天〉美中貿易休兵 6檔中國高曝險工業股可望受惠

因應週末「高度成功的」川習會，幾家工業股做出正面回應。

下述幾家美商都是對中國有高度曝險且今年迄今股價仍走跌的工業股：Stanley Black & Decker (SWK-US)、Caterpillar (CAT-US)、Emerson Electric (EMR-US)、Deere (DE-US)、AGCO Corp oration (AGCO-US) 和 3M (MMM-US)。

巴克萊分析師 Julian Mitchell 週日指出，Stanley Black & Decker 將可因這樣的中美貿易發展而受惠，因為「之前共識已經含大量 2019 年的關稅阻力影響。」

今年迄今 Stanley 股價下跌將近 23%，比廣泛工業股走跌情形更嚴重。工業股精選 Industrial Select SDPR ETF (XLI-US) 今年迄今跌幅約 4%，Stanley 最大的問題似乎是投資者信心疲弱。

由於投資者更加擔憂貿易，雖然這家公司預計明年獲利成長 9%，但 Stanley’s 今年的本益比從預估獲利的近 20 倍下降至 15 倍。

巴克萊報告中，Mitchell 也指出其他一些企業，其營收 9% 以上在中國，包括：

Colfax (CFX-US)，今年迄今跌幅 37%。 Danaher (DHR-US)，今年迄今上漲 19%。 Emerson Electric (EMR-US) 持平。 Fortive (FTV-US) 上漲 6%。 Gates Industrial (GTES-US) 上漲 18%。 3M (MMM) 下跌 9%。

而為何不直接買一籃子股票？當然，除了貿易以外也有影響股價的事情，例如 Colfax 有能源曝險的考量，而油價本季就下跌了 29%；Danaher 生產醫療設備。

在考慮因應關稅而選股時，農業股也是一個受惠項目。

根據白宮說法，中國也同意「大量採購」美國的農產品，這對今年被全球最大的黃豆進口市場拒之門外的農民來說，無疑是個好消息。農業設備製造商 Deere 股價今年迄今還有 1% 跌幅，其競爭對手 AGCO 表現更慘，下跌約 16%。

Baird 分析師 Mig Dobre 給予 Deere 股票評級為「優於市場表現」，但也增加「新選擇」這樣的稱號。他提到，「中美貿易戰緩和，應可提振近期市場情緒和多重影響。」

Dobre 也給予 Caterpillar「優於市場表現」的股票評級和「新選擇」的稱號，其主張的理由相同。

投資者顯然感到鬆了一口氣，全球股市週一大幅上漲，儘管如此，提到政府政策從來不是簡單的事。

如果 3 個月後仍未達成美中協議，貿易戰仍有可能擴大，但至少 G20 的貿易好消息應該足以支撐工業股一路上漲到今年底。