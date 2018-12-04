花旗：未來此時美股上漲機率達90%

花旗分析師認為，由於積極情緒已緩和且獲利成長可能仍將強勁，美股一年內很有可能走高，2019 年的此刻股市上漲的可能性達 90%。

花旗首席美股分析師 Levkovich 報告指出，「回溯 9 月時，我們當時非常擔心投資者太過樂觀，但經過前兩個月洗禮後，市場情緒已經轉變，中性數據底線顯示，未來 12 個月獲利成長可能性 90%，與 9 月時下跌可能性 70% 相比有非常明顯的變化。」

他補充，銀行「正常化收益率差距發揮作用，包括週期性調整的 P/E 率和 5 年期遠期交換契約的 10 年期公債殖利率水準... 這暗示了未來 12 個月市場上漲機率 90%。」

S&P 500 先前自 9 月 21 日觸及的史上高點下跌超過 10%，摔入修正領域，但隨後拉反彈回升。

「我們理解焦慮，但現在環境已經不像 2007 年那樣，只是這熊還沒有離開。值得注意的是，我們 9 月時憂心忡忡，但當時多數人還沒有同感，現在我們覺得正面了，其他人卻沒那麼樂觀。」

由於市場擔心升息以及中美貿易戰對全球經濟的衝擊，股市一直承壓走跌，現在這兩大問題至少暫時已經平息。

上週三 Ged 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稱目前利率水準「只略低於」中性利率，暗示接下來升息次數會較先前預期減少，逆轉了 10 月時鮑爾稱利率仍較中性利息「遠得多」的說法。

與此同時，川普週末與中國領導人見面，川普允諾延後 3 個月調高中國進口關稅，以爭取雙方談判時間，因此美股廣泛走漲，主要指數週一均收高。

「不可否認的是，要設限貿易保護主義的影響非常困難，地緣政治風險也是，但即使房市和車市面臨升息挑戰，內生趨勢也越來越樂觀。幸運的是，消費者支出的成長普遍而言提供了潛在經濟 (獲利) 支撐，特別是服務業。」