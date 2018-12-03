美國疾控中心稱 每年「太多美國人」死於藥物過量

G20 在昨天強勢刷屏各大媒體頭條，但還有一個話題在眾多重磅消息中出道：芬太尼。

美國疾病預防控制中心（CDC）主任 Robert Redfield 表示，由於吸食藥物過量和自殺數量正在加速上升，當前的健康數據非常「令人不安」，而這兩種死亡原因也共同導致美國人的預期壽命連續第二年下降。芬太尼便是「過量藥物」中的典型代表。

他在上周四的一份聲明中稱：「預期壽命給了我們一個對（當前美國人）整體健康的概覽，這些發人深省的統計數據給我們敲響了一個警鐘，我們正太早、太頻繁地失去太多的美國人，而這些本可以被預防。」

2017 年，美國人的總體預期壽命為 78.6 歲，年增率減少了 0.1 歲。雖然降幅看起來可能不多，但（理論上）預期壽命往往會上升而不是反轉，這表明中產階級的衰退仍持續存在。

藥物過量確實是導致這一現象出現的重要原因。數據顯示，因藥物過量死亡的人數從 2016 年的 63632 人增加到 2017 年的 70237 人，增幅超過 10%，進一步推高了美國人的死亡率，而這些吸食過量藥物中大多數都涉及阿片類藥物。

美國 NBC 指出，這一增幅並不像 2015 年至 2016 年間 21% 的藥物過量死亡率那樣顯著，但他警告稱，自從川普將阿片類藥物危機稱為「健康緊急狀態」以來，疊加美國聯邦、各州和地方政府加大對其的管控，阿片類藥物的疫情仍然在繼續失控。

根據 CDC 的最新數據，在截至 2018 年 3 月的 12 個月內，共有 14205 名美國人因吸食可卡因過量死亡，人數比前一年增加了 22%。此外，CDC 數據還顯示，美國約有 470 萬 12 歲以上的可卡因使用者，其中有 3800 萬人在生命的某個階段使用過可卡因。

華爾街見聞會員專享文章《一夜「爆紅」的芬太尼，醫藥行業年內最後的一隻黑天鵝？》中曾提到，阿片類成分（主要是芬太尼）是可卡因過量致死案例增加背後的驅動因素，因為在知情或不知情的情況下攝入含有阿片類藥物的可卡因的用戶數量有所增加，且越來越多的非法藥物被發現含有強效藥物芬太尼。因此，可以直接地說芬太尼與美國青少年毒品死亡人數飆升有強相關關聯。

自上世紀九十年代中期，美國藥企開始大量推廣有鴉片成分的止痛劑，本來用於癌症病人的止痛劑被更廣泛地用於各類疼痛，只要疼醫生就給開。其中的推廣「急先鋒」Purdue 製藥將止疼劑的營銷團隊人數擴張了一倍有餘，並給醫生髮放「優惠券」，讓「病人」可以免費 30 天試用這種可以上癮有毒品成分的止疼劑。

同時這些製藥企業每年花費大量公關資金，不僅用於說服監管，更是用於說服醫生，開這種藥多多益善。結果，從 1996 年至 2002 年短短六年間，僅 OxyContin 這一止疼劑的處方就從每年 67 萬劑，暴增至超過 6 百萬劑。

此後，雖然監管加強了對止痛劑的使用，自 2012 至 2016 年減少了 12%。但無奈基數太大，2012 年時年銷售額就已經高達 110 億美元，僅處方就開出超過 2.2 億劑。

控制的結果就是需求被擠到了非法市場上去，另外從非法市場上毒品價格比醫用渠道更便宜，而芬太尼由於比海洛因低的價格、用量小但見效極快等優點，成為了新一代的毒品之王。

芬太尼作為一種強效的、類鴉片止痛劑，起效迅速而作用時間極短，其藥效是海洛因、嗎啡的 50 至 100 倍；另一方面，它又比海洛因便宜且便於運輸，因此引發了大批癮君子的狂熱。

『新聞來源／華爾街見聞』