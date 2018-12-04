美股盤後 – 美中休兵華爾街報喜 道瓊大漲逾280點

鉅亨網編譯羅昀玫 2018年12月4號6點40分

G20 川習會在上週末傳出好消息，美中宣布暫時停戰、暫緩關稅進一步升級，激勵華爾街買氣回籠、週一 (3 日) 能源、科技和原物料類股領漲，美股四大指數齊揚，S&P 500 指數創下 8 年來 12 月的最佳開局。

週一 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 287.97 點，或 1.13%，收 25826.43 點。

S&P 500 指數上漲 30.20 點，或 1.09%，收 2790.37 點。

那斯達克指數上漲 110.98 點，或 1.51%，收 7441.51 點。

費城半導體指數上漲 33.14 點，或 2.67%，收 1272.74 點。

美中停火協議緩解了對蘋果潛在的關稅威脅，使得蘋果上漲近 3.5%，從微軟奪回全球市值王的寶座，並且進一步增加科技股的漲勢。

Netflix (NFLX-US) 上漲 1.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.86%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.08%；臉書 (FB-US) 上漲 0.34 %；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.60%。

週一蘋果上漲近 3.5%，從微軟手中奪回全球市值王的寶座。(圖：AFP)

由於對中國的大量投資，晶片股在長達數月的美中對峙關係承壓，美中休兵有助於提振半導體類股，AMD (AMD-US) 大漲 11.31%；Nvidia (NVDA-US) 大漲 4.04%；美光 (MU-US) 上漲 3.81 %；高通 (QCOM-US)、Intel (INTC-US) 上漲逾 1%。

根據白宮上週末發表的聲明，習近平表示，他願意批准高通公司 (QCOM-US) 再次收購晶片競爭對手恩智浦 (NXPI-US) 一案，然而高通週一表示，由於未能在期限內完成併購案，現已確定終止。

金融股方面，摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.94%；高盛 (GS-US) 上漲 0.54%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.56%。

台股 ADR 除中華電信全面上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.03%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.75%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.72；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 6.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.12%。

美國總統川普週一推文表示，中國已經同意降低和取消目前對美汽車 40% 的關稅，推動汽車股上揚，飛雅特克萊斯勒 (FCA-US)、通用汽車 (GM-US)、Tesla (TSLA-US)、福特汽車 (F-US) 漲幅介於 1%~4%。

美中貿易樂觀情緒，亦帶動貿易敏感股開拓重工 (CAT-US) 和波音 (BA-US) 分別上漲 2.42% 和 3.81%。

華爾街分析

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，今日美股上漲主要是慶祝美國和中國推遲可能出現的最壞貿易情況。

週一道瓊從開盤大漲逾 400 點至收盤回落 200 多點，Univest Wealth Management 首席投資官表示：「看到市場有所回落令人沮喪，但如果看看上週令人印象深刻的漲幅，就會發現很多好消息都已提前反映在價格中。投資者普遍認為，川習會將暫停徵收新關稅。」

高盛表示，雖然川習會結果顯示雙方願意達成協議，但發現雙方同意妥協的前提將導致全面撤回關稅具挑戰性。