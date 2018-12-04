【大行報告】大華繼顯：貿易停火後人民幣轉強 高啤打值股份領漲大市

大華繼顯發表研報指，恒指上日(3日)收市升675點，報27,182點。國指升260點，收報10,882點。大市總成交1,296.25億港元，上升股份1,199隻，下跌股份589隻。

研報表示，中美元首就短期暫停加徵新關稅達成共識，市場風險胃納有所提升，港股在購買力釋放下，升市成交量按日增加24.5%。畢竟指數權重股上周的急升，已部分反映市場對「貿易停戰」的預期，而此刻的市況傾向為氣氛的修復多於基本因素的實際改善，故預計前期最受影響的高啤打值股份的回升空間較大，行業如科技、濠賭、手機設備股昨率先領漲大市。

股市之外，離岸人民幣兌美元匯價上日最多急升逾700點子，對內地股市以至個別股份有利，互聯互通的北向交易共錄得126億元人民幣淨流入，創下機制開通以來第二高紀錄，反觀南向交易錄逾12億元人民幣淨流出，港股單日資金面的表現稍遜A股。

此外，隔晚美股緊接反映貿戰停火的利好，道指升287點，標指和納指漲1.1%及1.5%。除貿易敏感的波音和卡特彼勒造好外，繼俄羅斯和沙特阿拉伯宣布延長減產協議後，加拿大最大石油生產省份艾伯塔省宣布減產，帶動布蘭特期油和紐約期油收升3.75%和3.97%，並刺激能源股上漲。港股ADR雖下跌約100點，惟離岸人民幣今晨續走強至6.87水平，有利港股維持於高位整固。