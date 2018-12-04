白宮經濟顧問預計：中國對美國汽車關稅將降至零

目前美中達成為期 90 天的貿易休戰，雙方將針對貿易協議進行談判。參與 G20 川習會的白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週一 (4 日) 表示，中國可能會立即削減美輸中汽車關稅，並重申，中國承諾開始解除貿易壁壘，美中貿易的進展將「很快」發生。

美中貿易談判將產生立竿見影的效果，甚至在未來 90 天的談判期間也會如此。庫德洛接受外媒電訪時提到，我們應該會立即看到中方明顯的改變，中國將降低農業和能源產品的關稅，同時降低中國美企公司的非關稅壁壘。此外，庫德洛預計，技術轉讓和智慧財產權方面也將取得進展。

美中達成為期 90 天的貿易休戰。(圖：AFP)

庫德洛言論呼應了美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 先前發言，梅努欽樂觀地認為，美中經過數月的緊張局勢之後將達成協議。

庫德洛提到，中國承諾將迅速解除關稅和非關稅壁壘，並盡快採取行動。他認為中國立即行動可能包括，降低對美國汽車徵收 40% 的關稅，將迅速取消對美農產品進口徵收新的報復性關稅。

庫德洛在談到汽車關稅時樂觀表示：「我們預計這些關稅將降至零。」

川普一直致力於縮減美中貿易利差，庫德洛強調，只要美中達成協議，美國願意與中國保持貿易活躍性。

庫德洛提到：「如果中國按承諾開放市場，快速兌現承諾，無論是農業或工業，美國將大幅增加出口。原因很簡單，美國是當今世界上最具競爭力的經濟體，這是川普總統採取經濟統增長措施的結果，包括減稅和放鬆管制等等。」

庫德洛並再次強調中國快速兌現承諾的重要性：「我們需要追蹤這些承諾的進展，因為過去中國曾有過未承諾的狀況，這一切都將非常快。很多事情將取決於中國兌現承諾的速度。」