蘋果將錯失5G大餅？首款5G iPhone 傳2020年以後推出

韓國與中國等手機大廠紛紛計畫在 2019 年推出 5G 智慧型手機，然而《彭博社》週一 (3 日) 引述消息人士稱，蘋果首款 5G iPhone 將會在 2020 年或以後推出，2019 年 5G 手機大戰蘋果確定缺席。由於 5G 轉換將提供更強大的速度升級，這讓蘋果等待風險加大，很可能錯失 5G 市占大餅！

《彭博社》週一 (3 日) 報導，再推出能夠用於新的 5G 商用服務 iPhone 之前，蘋果 (AAPL-US) 將至少等到 2020 年才會推出 5G 智慧型手機，這將遠遠落後於韓國三星、中國華為和 Oppo 的推出 5G 手機時程表。

蘋果傳至少等到 2020 年才會推出 5G 智慧型手機。(圖：AFP)

上週六 (1 日) 起韓國正式迎接 5G 時代，當地三大電信業者 LG Uplus、SK Telecom 和 KT 分別啟用 5G 商用網路。週一 (3 日) 美國電信公司 Verizon 和三星宣布計劃在 2019 年上半年推出 5G 智慧型手機。

除了韓國三星外，中國廠商也分秒必爭投入 5G 手機研發測試階段，上月底中國手機廠商 OPPO 宣布成功打通全球首個 5G 手機微信視訊，小米首款 5G 商用手機 MIX 3、華為 5G 摺疊手機已宣布將在 2019 年上市。

該報導引述消息人士稱，在 5G 商用推出之後至少需要一年的時間，網路基礎設施變得成孰後蘋果才會加入，此篇報導呼應先前消息，蘋果將從 2020 年開始在 iPhone 採用英特爾 (Intel) 旗下以 10 奈米製程打造的 8161 的基頻晶片。

歷史的角度來看，蘋果公司在 3G 和 4G 時代都應用較晚，按慣例，蘋果似乎計畫最初的 5G 網路基礎設施問題 (如訊號覆蓋平均度) 得到解決，才會推出 5G 手機。

蘋果之前的考量是正確的，由於新網路和智慧型手機版本可能會出現諸如覆蓋率不均的問題，使得消費者不急於轉換。然而，進入 2019 年，風險已發生變化，4G 到 5G 的大躍進足以成為新設備的主要賣點。

Gartner 分析師 Mark Hung 表示：「蘋果一直是網路技術領域的落後者，但蘋果過去並沒有受到太大的影響，然而，5G 將更容易推向市場。如果等到 2020 年以後才推出 5G 手機，我認為蘋果會受到影響。」

蘋果和高通存在法律糾紛，故新手機全面棄用高通晶片。(圖：AFP)

但蘋果 2020 年或以後推出 5G 手機更大主因據傳是出在晶片供應問題。除了高通 (QCOM-US) 和英特爾 (INTC-US) 外，華為和三星都可製造 5G 數據機，但蘋果目前和高通存在法律糾紛，且蘋果不太可能使用競爭對手的晶片，英特爾 5G 數據晶片產品將在 2020 年後才會發布，加上英特爾屢傳產能不足問題，對滿足蘋果每年超過 2 億部手機銷量亦存在供應問題。

蘋果公司目前面臨著維持 iPhone 客戶群的更大壓力。在過去兩個月中，該公司市值蒸發近五分之一，因為科技股大跌和蘋果供應商削減財測報告的影響，都指出蘋果 9 月推出的新機銷售不如預期。

根據 IDC 的數據，全球智慧型手機市場已經連續四個季度下滑，而 iPhone 佔蘋果收入的近 60%，是該公司推動音樂、視訊和雲端儲存等消費者服務銷售的基礎。