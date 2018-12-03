台股盤前—美中貿易暫時休兵 台股有望順利攻上萬點大關

台股上周五 (11/30) 在川習會前夕，受到尾盤爆大量影響，摜壓指數終場僅小漲 2.67 點、以 9888.03 點作收，成交值 1657.29 億元，月線與周線雙雙翻紅。法人指出，川習會出現美中貿易戰暫時休兵結果，雖然後續變數仍存在，但正面利多已讓周一美股盤後大漲，可望因此帶動亞股同步開高，台股開盤有機會大漲上百點，並順利攻上萬點大關。

最受矚目的川習會於上周末落幕，美國總統川普與中國國家主席習近平達成貿易戰休兵 90 天的「暫時停火」協議，將持續展開貿易協商，避免美中貿易緊張持續升高。專家表示，這項協議避免原本市場預期最糟糕的結果，短期將成為市場的重大利多，對全球股市和新興市場等風險資產有利，也可能減弱美元的升值勢頭。

觀察國內市場焦點，業界傳出，台積電為因應明年首季產業淡季衝擊，以及美中貿易戰後續不確定性仍大，決定主動採取價格優惠策略，範圍涵蓋 8 吋與 12 吋晶圓代工業務，希望藉此吸引客戶提前下單。這是台積電連續多年營收寫下新高後，近年來罕見主動祭出價格優惠策略，據悉，優惠狀況將依不同客戶而定。

雖美中貿易戰暫時停火，但業界傳出，全球 PC 品牌龍頭惠普擔心貿易戰仍有不確定性，長期對「中國製造」不利，找上緯創，並重啟菲律賓蘇比克灣廠，同時拓增新產能，預計 2019 年 5 月投產。緯創大吃惠普訂單，雙方約定每年在菲律賓工廠出貨量將達千萬台，相當於惠普一年總出貨近 25% 都在此工廠操刀。

富邦金參股廈門銀行十年有成，昨 (2) 日宣布，已「截彎取直」直接持股廈門銀行，將可增加投資彈性，為富邦金控的大陸布局再締造新里程碑。展望未來，廈門銀行將來台成立台北分行，並計劃推動上市。

從匯率方面來看，資深匯銀主管指出，美中貿易戰暫時休戰，若人民幣匯率受到激勵強勁升值，新台幣匯率也有機會跟進升值，並升破 30.8 元技術關卡，震盪區間也將同步上修至 30.5~30.8 元，但還是要密切關注後續發展。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，川習會出現暫時休兵的結果，雖然後續變數仍存在，但正面利多已讓周一美股盤後大漲，可望因此帶動亞股同步開高，台股開盤有機會大漲上百點，並順利攻上萬點大關。

邱鼎泰指出，盤面可留意近期美股表現較強勁的 5G 光通訊概念股、散熱、PCB 族群等，盤面屬於多方架構，中小型電子股預期會是這波指數上漲主流，電子三雄等電子權值股也有機會走強，惟後續能否維持萬點仍有待觀察。