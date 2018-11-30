【顧德投顧】尋找底部股瑞軒喊"有"

◆盤勢分析

油價跌 汽車類股偷偷漲

油價從 70 塊暴跌來到 50 塊區間，跌幅達 25% 以上，韓國、大陸市場汽車類股一片經濟數據與報導說明汽車業蕭條，但回來看和泰車與裕日車偷偷得已經來到了季線之上，汽車業真得不好嗎? 一直處於低檔整理的瑞軒，過去一直被壓在月線之下，今天也舉起了右手喊 "有!" 觀察籌碼面，瑞軒從 18 元下跌區間起，外資就大舉吃貨，營運面也有轉虧為盈的可能，後面能否繼續上揚，可以觀察。

Day 4! 國巨加油!

國巨站穩月線第四天，月線向上翻揚，五日線與月線呈現黃金交叉，今天挑戰前面下跌時的高點，這次上揚時每一次都是帶量沖高，量能健全，接下來看是否挑戰季線；希望這檔股票能夠在外資主導下，能讓先前套牢的股民們能夠有個平反的機會。

強大的華新 (1605)

台股完全不害怕川習會帶來的恐慌與不安，由櫃買指數強勢拉抬帶領上市股票上揚，其中以電器類股漲幅最高來到 2.4%，了解電? 類股內主要就是華新 (1605)，生產電力線纜及銅線材，觀察銅價格從 5 月份就連續下跌現在屬於低檔區，對於企業毛利有正面幫助，相信第 4 季的獲利應該會反映出來，其轉投資華邦電、瀚宇博、華新科三檔個股在今天也強勢上揚。

普丁出手，川普別再搞了!

周末川習會上演，不管如何相信對於台灣都是正面的；油價在普丁總統昨晚表態支持減產後，可能會停止跌勢，而這與川普總統的需求與方向不一致，看來世界也不是美國一家在決定的! 既然商品價格都低了，當然企業毛利就會很明顯的增長，對台股後勢充滿期待。

林開誠 分析師

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