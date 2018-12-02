台塑生醫活化閒置廠區打造悠活園區 未來規劃興建飯店

台塑企業近年來積極整合並活化現有資源，在各地廠區周邊打造樂活圈，以台化 (1326-TW) 閒置廠區打造、位於宜蘭的「龍潭湖畔悠活園區」今 (2) 日開幕，台塑企業管理中心常委王瑞瑜表示，未來考慮興建飯店、溫泉館、露營區或 Villa 等，已有些雛形，但還在規劃中，盼能做到盡善盡美，預計明年就會有進一步的計畫出爐。

台塑企業在龍潭湖畔擁有 49 公頃的廠區，原為台化 (1326-TW) 的紡織工廠廠區，廠區最興盛時期的員工人數多達 5000 人，而後成為閒置廠區後，為配合縣府政策，台塑企業近 4 年來積極活化宜蘭五大湖泊中最大的龍潭湖畔，將閒置廠區轉型為觀光休閒場域，打造以自然、悠活、環保為理念的「龍潭湖畔悠活園區」。

王瑞瑜表示，園區內使用 76 個除役的貨櫃作為建物主體，為全台最大的貨櫃建築，以循環經濟概念，將回收貨櫃再加工，延長原有貨櫃壽命，並賦予其新生命，使環保與經濟能共生，也在此打造台塑企業旗下台塑生醫的全新品牌「Herbelle」概念館。

王瑞瑜透露，當初台塑企業原本要在此地打造養生村，但因社會需求還沒成熟，不如先在美麗的湖畔建置休閒場域，且由於龍潭湖畔廠區腹地廣大，未來考慮興建飯店、溫泉館、露營區或 Villa 等，已有些雛形，但還在規劃中，將由台塑企業旗下亞朔開發負責，並視社會需求做調整，盼能做到盡善盡美，預計明年就會有進一步的計畫出爐。

台塑企業近年來積極整合企業現有資源，結合廠區周邊的鄰里社區、商家、小農與地方政府，共同創造「Formosa 樂活圈」。除宜蘭外，台塑企業先前已在桃園打造樂活圈，王瑞瑜表示，明年下半年也將推出高雄樂活圈，而台塑企業長期在雲林麥寮地區輔導當地農漁民，雲林樂活圈也正著手進行中。