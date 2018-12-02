〈觀察〉韓流席捲股市 盤點股價尚未表態的「漏網之魚」

本周「韓流」話題延燒，股市也有不少相關概念股表態，過去一周來大漲超過 20% 以上的觀光業者就有 5 家，然而，其實還有主要據點在高雄，甚至是高雄起家的在地業者，或是周邊的台南觀光業、高度受惠陸客來台旅遊的花東地區業者等尚未被注意到，如富驛 - KY(2724-TW)、遠雄來 (2712-TW)，甚至是高雄起家的漢來美食 (1268-TW) 和柏文 (8462-TW)。

可觀察到，韓流過去一周席捲觀光業，高野 (2736-TW) 飆漲 58.4%、華園 (2702-TW) 漲 43.1%，六福 (2705-TW) 漲 30.1%，劍湖山 (5701-TW) 漲 27.84%，大魯閣 (1432-TW) 漲 23.76%，而國賓 (2704-TW) 也因旗下高雄國賓位於愛河畔，漲幅 10.13%。

反觀富驛周跌幅 7%、遠雄來僅漲 3%，漢來美食漲 2.1%，柏文也只有漲 6.27%。

富驛在台共有 3 個據點，分別位於台北、台南和高雄，平均住房率近 80% 過去在陸客減少下，富驛透過分散客源穩住經營，目前港澳和東南亞自由行客群合計占比約 60%。

未來，除了團客有望大增帶動南部的觀光產業，不排除陸客自由行擴大前往南部旅遊，有助進一步推升富驛南部兩館的住房率和房價。

漢來美食素有南霸天之稱，是少數起家於高雄的大型餐飲集團，近 2 年來展店腳步相當積極，目前在台南和高雄共有 12 家據點，包括 3 家漢來海港餐廳、3 家漢來蔬食、2 家翠園粵菜餐廳、2 家漢來上海湯包，還有代理的米其林餐廳 2 家「名人坊」，不僅國內旅客捧場，一旦「人進得來」，後續餐飲需求成長不容小覷。

柏文 (健身工廠) 是連鎖健身業，受惠觀光來客動能相對低，不過，柏文起家於高雄，積極擴張據點下全台已有 36 家廠館，其中南台灣有第一座獨棟專業運動會館。

隨著休閒產業持續成長，柏文已規劃好明年每個季度都有新據點開幕，分布於新北市、桃園市、新竹市、台中市、雲林縣和屏東縣，柏文強調推廣運動社區化、生活化。

除了將觸角積極深入二線城市，位於台南市的健身工廠安平廠將租地自建獨棟全新會館，新會員成長可期，業績動能無虞。

整體來看，韓流來襲首周在股市上反映在迎接來客的第一線─飯店業，不過，韓流並非一朝一夕，未來隨著高雄經濟成長力增，未來相關業者受惠程度也可望逐漸加溫。