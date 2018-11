台達電連續八年入選台灣20大國際品牌 品牌價值成長達2.66億美元

「2018 年台灣國際品牌價值調查」今 (30) 日揭曉,台達電 (2308) 連續第八年入選台灣 20 大國際品牌,品牌價值連續 6 年成長。2018 年台達電品牌價值年再提升 6%,達 2.66 億美元,是成長幅度最多的大型工業品牌。台達電品牌長暨基金會執行長郭珊珊表示,面對全球氣候環境的變遷,台達電作為電力電子和能源管理解決方案提供者,持續投入產品研發與技術創新,為人類未來生活提供更高效、可靠的節能解決方案,打造低碳永續城市。今年 COP24,台達電基金會將在聯合國談判區中再度主辦官方周邊會議,主導議題並邀請包括 C40 城市氣候領導聯盟、美國綠建築協會 (U.S. Green Building Council, USGBC)、美國能源效率經濟委員會(ACEEE, American Council for an Energy-Efficient Economy)、日本公益財團法人自然能源財團(Renewable Energy Institute, REI) 等國際級意見領袖及智庫,一同交流如何加速能源轉型及提升韌性。



將代表台達電參與永續創新論壇的資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示,科技創新是台達電品牌成長基石,也是控制全球暖化升溫不超過 1.5 度 C 的重要關鍵。在能耗重大的建築領域,台達電提供高效節能的樓宇自動化方案,在極具減碳潛力的交通範疇,台達電不僅為電動車提供驅動馬達等關鍵零組件,也與客戶在全球建置電動車充電基礎設施,加速電動車的普及。而在分散式能源的趨勢下,台達電更提供儲能、V2G/V2H 雙向充電等方案,協助城市低碳轉型。



至於 COP24 是 2015 年 COP21 巴黎氣候峰會後,最重要的一次會議。為了落實「巴黎協定」控制升溫 2 度C,並朝 1.5 度C邁進的目標,聯合國締約方預計在今年制定一份規則手冊,引導各國進行、檢視國家自定預期貢獻 (NDC),因此國際氣候社群特別看重本次談判。台達電基金會此次主辦周邊會議,邀請來自日本、深入研究能源轉型議題的智庫型基金會 Renewable Energy Institute、制定 LEED 綠建築認證的 USGBC、美國低碳政策分析智庫 ACEEE、以及以城市減碳行動出發的 C40 城市氣候領導聯盟等國際意見領袖,以不同面向,深入探討城市能源轉型的實際作為以及分散式能源如何強化能源韌性。