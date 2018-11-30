威潤4G LTE奪加拿大前三大電信商大單 12月出貨 將挹注數千萬營收

車用衛星定位監控器品牌廠威潤 (6465) 旗下 4G LTE 產品繼出貨給日本第二大電信商之後，再獲國際客戶青睞，宣佈成功拿下加拿大前三大電信商標案。該標案將於 12 月開始出貨，一年供貨近萬台，挹注數千萬元營收，成明年新動能。此案將安裝其 4G LTE 衛星定位監控產品於魁北克最大的國營電力生產企業旗下的公務車輛。



威潤指出，此次標案要求之應用複雜，除了產品要能夠使用於近萬台不同車款、大小之公務車輛外，因加拿大地域廣，在較偏僻、空曠的區域通信網路覆蓋較差，故產品還需要能夠支援除了 4G LTE 通信技術外之衛星通訊模式，技術能量要求極高，推升其進入門檻。



而該公司擠下加拿大本土龍頭，也是北美第二大車載資通訊產品供應商，一舉拿下標案合約，對該公司具指標意義，除了大幅提升北美市場能見度，更有助日後爭取類似政府標案。



法人預估，以威潤目前掌握到的多筆大型、長期訂單來看，自 2019 年開始營運維持增長的機率相當高，並可望出現營收逾倍成長的契機，挑戰歷史新高紀錄，營運具成長潛力。