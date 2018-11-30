數字旗下8591訴訟案二審無罪 網站營運穩定業績無虞

數字 (5287) 旗下 8591 寶物交易網站 (以下稱 8591)，於 2014 年 8 月 27 日，遭新北地檢署起訴違反《電子票證發行管理條例》案件，台灣高等法院於昨(29) 日宣判，維持一審無罪的判決。數字總經理吳聰賢表示，8591 沒有因為該訴訟而影響營運，也沒有發生會員擠兌的現象，8591 採取代收代付機制，每筆交易抽取 6% 手續費，8591 是為了解決虛擬寶物的交易問題而產生，從開台以來沒有拖欠會員任何一毛錢，因此即使有法律糾紛，但會員仍對公司營運有信心，對業績沒有影響。



吳聰賢提到，在該事件後，公司對於新創交易管理更為謹慎，加強玉山信託機制，強化交易本質，雖近年 PC 端的遊戲交易下滑，但隨手機遊戲興起，8591 的流量、會員都緩步上升，會員仍舊認同站台機制，沒有因為官司而受影響。



8591 寶物交易網站於 2017 年 6 月 22 日，經新北地方法院一審宣告「無罪判決」；因檢察官上訴，歷經一年多的審理，高院見解亦與新北地院一致，維持一審「無罪判決」。根據《刑事妥速審判法》第九條規定，第二審法院維持第一審所為無罪判決，檢察官提起上訴第三審之理由將有所限制；除非判決所適用之法令牴觸憲法、違背司法院解釋及違背判例之外，檢察官將不得提起上訴，維持無罪判決，以維護審判的「妥速原則」，避免冗長訴訟，損害當事人權益。



數字表示，雖然有前述的訴訟爭議，但 8591 近一年網站流量仍持續成長，顯示本公司正派經營深獲消費者認同。如同 PayPal 及支付寶等，8591 提供消費者一個安全且便捷的交易模式，就每一筆交易款項所媒合的交易金額，都委由玉山銀行專戶管理，並根據會員指定帳戶匯入交易款項，致力保障網路交易安全。公司僅收取前述交易款項 6% 服務費，與先前檢察官誤認交易金額是不法所得，造成嚴重誤會，數字藉此機會再次澄清。



吳聰賢也呼籲，任何的創新事業都無法預期與規劃，建議在法規制度上，可以在新創跟金融管理間找到平衡點，用更開放的環境吸引新創事業進入，以鼓勵、友善的態度面對新創業者，注入更多開放精神，以期突破框架，提升國際競爭力。