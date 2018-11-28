台達電切入資料中心商機 貨櫃型進軍東南亞

台達電 (2308-TW) 切入貨櫃資料中心應用，近期與新加坡 Campana 集團合作，建設連接新加坡和緬甸的最大的高速資料中心走廊，拓展東南亞資料中心市場。

根據技術調查顧問公司 Technavio 發佈的一份報告顯示，產值數 10 億美金的東南亞資料中心市場將大幅增長，預計到 2021 年，亞洲將超過歐洲成為全球最大的資料中心市場。

台達電表示，貨櫃型資料中心透過全預製、預測試和完整方案的配置，能滿足高機動性的邊緣運算需求，更具備完整的資料中心功能，充分發揮模組化設計優勢。

台達電進一步指出，貨櫃型資料中心可實現快速且靈活的部署，不僅可以大幅降低建設成本，而且能夠有效縮短資料中心的建設週期，傳統資料中心的建設週期通常為 2 年，而櫃型資料中心建設週期最短僅需數週。

以此次 Campana MYTHIC 國際海底電纜工程為例，從台達電吳江生產基地製造出貨到緬甸仰光部署完成，7 組貨櫃型資料中心的總工期僅 50 天。

台達電認為，貨櫃型資料中心解決方案已成為邊緣運算資料中心，能適用於資料中心的擴建、租賃服務以及災備中心等眾多場合。

目前台達電擁有中國首家貨櫃式資料中心生產碼頭，提供標準和客製化產品銷售至澳洲、東南亞等地區，全球已交付數百套。