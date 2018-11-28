台達電宣佈與CODESYS集團攜手推出全新運動控制解決方案

台達電 (2308) 今(28)日於德國「2018 紐倫堡國際電氣自動化展」(SPS)宣佈，與市場領先的工業運動控制軟體公司 - CODESYS 集團旗下 3S-Smart Software Solutions GmbH(3S)合作推出全新運動控制解決方案。3S 的 CODESYS 平台符合 IEC 61131-3 規範，提供其中運動控制整合平台，廣受市場青睞。台達電於今年展會中首推搭載 CODESYS 運動控制平台的主機型 PC-Based 工業控制器 MH2 系列，之後將陸續推出其他產品，為全球的客戶提供快速導入現有機械設備的運動控制方案。台達電機電事業群總經理劉佳容指出，近年來歐洲的自動化領先廠商紛紛導入 CODESYS 平台，客戶提出相關需求，因此開啓台達電和 3S 合作契機。隨著此次合作，台達電除可滿足歐洲當地的客戶需求，更期望將搭載 CODESYS 平台的運動控制產品在亞洲市場推廣，讓亞洲客戶體驗到歐洲的先進軟體技術，可以更容易應用歐洲廠商設計、製造的設備。



台達電機電事業群營運總部設立於台灣桃園，致力研發、全球銷售與推廣台達電自動化產品和解決方案。為貼近全球及歐洲各地市場和製造業需求，在義大利、德國、荷蘭、中國大陸等地設有研發和銷售中心。此次和 3S 合作，除加速台達電在運動控制方案的發展、滿足客戶，更會將此方案和應用經驗推廣至亞洲市場，協助亞洲客戶接軌歐洲的先進運動控制技術，創造更高競爭力。



CODESYS 運動控制軟體平台符合 IEC 61131-3 規範，是目前機械設備製造商最廣泛採用的開發系統之一。CODESYS 集團執行長 Mr.Dieter Hess 表示，CODESYS 目前與 400 家硬體製造商合作、擁有超過 100,000 使用者，並且持續擴展中，期待透過這次與台達電的合作機會，服務更多全球客戶，提高雙方產品價值。



台達電在今年 SPS 展會中，發表全新主機型 PC-Based 工業控制器 MH2 系列，搭載 CODESYS 運動控制平台，整合三大重要功能：可程式控制器 (PLC)、人機介面(HMI) 及運動控制(Motion)。此方案以 MH2 系列為控制核心，搭配 EtherCAT 高速網路，同步控制多達 64 軸的台達交流伺服驅動器 ASDA-A2-E 系列、精巧標準型向量控制變頻器 MS300 系列及遠端 I/O 模組 R1-EC。

