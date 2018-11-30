業內猜測中國降存款利率機會小 降準及政策空間仍在

中國人行 (PBoC) 已經連續 1 個月暫停操作，創下自 2016 年以來短期流動性操作最長空窗紀錄，如此也引發市場對貨幣政策轉向的猜測。

逆回購是由中國人行向一級交易商購買有價證券，並約定在未來特定日期將有價證券賣給一級交易商的交易行為，目的主要是向市場釋放流動性。平安證券認為，人行此次暫停逆回購併不意味著貨幣政策收緊。

平安證券指出，人行可能出於以下幾個方面的考慮：

當前銀行體系流動性總量依然處於合理充裕水平。 市場利率依然保持低位平穩運行。 邊際緩解中美利差倒掛帶來的人民幣貶值壓力。

弘業期貨也表示，儘管在稅期壓力下，或者月末因素的衝擊下，流動性將會有所收斂，但是整體來看仍然保持著合理充裕。通常年底都有較大規模的財政庫款投放，伴隨著財政支出到位，流動性問題也將得到緩解。

包括人行行長易綱在內，中國人行對外釋放的消息，都是貨幣政策保持穩健中性。但另一方面，易綱也指出，目前在貨幣政策工具方面還有相當的空間，包括利率、準備金率以及貨幣條件等。

降準還是降息？

市場先前多數預期可能降準，降息由於可能帶來人民幣貶值壓力而較少討論。

海通證券固收姜超團隊分析認為，降準空間仍在，降息有待觀察。特別是考慮到中國存款準備金率相對較高，降準仍有空間。但僅依靠貨幣數量寬鬆及窗口指導效果有限，而降息有利於降低融資成本，刺激投資和消費。

此外，在中國近年政策調整下，過去降息一般指降低存貸款基準利率，但如今降息還包括人行公開市場操作 (OMO)、MLF、PSL 等利率的下調。

京東數字科技首席經濟學家沈建光認為，基準利率人行已經多年不提，其實是淡化基準利率信號，如果人行重新調整基準利率，以往利率市場化的努力又大打折扣，所以應該不會調整降低基準利率。

不過交通銀行首席宏觀研究員唐建偉指出，人行公開市場操作已經暫停一段時間了，現在資金是充裕的，關鍵是傳導渠道，如果傳導渠道不暢通，即便降低 OMO、MLF 利率也不一定能達到降低融資成本的效果。

沈建光認為，未來可能是 7 天逆回購利率降到一定程度後，銀行降低 LPR (最優貸款利率)，這種可能性很大，並且也是順應了利率市場化改革的趨勢。