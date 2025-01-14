富達國際：中國金蛇年經濟穩增 當人民幣趨穩將重啟降準、降率寬鬆政策

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-14 16:19

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富達國際今 (14) 日召開 2025 線上展望記者會，為投資人分析金蛇年中國大陸宏觀經濟展望。富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示：鑒於中國大陸正致力於刺激國內經濟，同時於應對外圍經濟逆風之間尋求平衡，富達預測中國大陸經濟蛇年基本情境為『平穩』。市場普遍認為今年中國將聚焦培育當地經濟增長新動能，故將推出更多財政刺激，並實施適度寬鬆貨幣政策。當人民幣匯率趨穩，人行將重啟下調基準利率和存款準備金利率，因為「兩會」將舉行，應在 Q1 或三月就會看到更具體措施。

平衡成長與通膨 著重提振內需與高品質發展

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富達預期蛇年中國大陸將重新平衡其經濟增長動力，重心轉向提振內需，強調政策及早轉向由內需消費驅動經濟，並追求高品質的成長。整體 GDP 國內生產毛額有望維持穩定，通膨則將保持健康溫和的增長。此外，中國大陸可能推出更多刺激經濟政策，抵銷全球需求放緩的負面影響。

根據富達國際專有的在地經濟活動追蹤系統顯示，中國大陸經濟繼歷經長時間強勁的服務業和受壓抑的房地產之「雙軌」發展模式後，近期開始出現以工業和服務業帶動增長的跡象。隨著 2024 年第四季祭出 1,500 億元人民幣以舊換新補貼政策，汽車和家電等零售業銷售額顯著改善，為經濟增長帶來貢獻，而房地產市場自去年第四季以來也有所改善。

展望新的一年，刺激經濟政策的廣度和深度有望進一步擴展，為家庭支出提供更大支持，預期核心消費物價指數（CPI）及生產物價指數（PPI）將逐步回升。

人民幣或貶值以扺銷關稅影響

近期人民幣兌美元匯價偏弱，可能是受貿易不確定性增加影響，而非純粹基於中美利差。類似情況於 2018 年至 2019 年中美貿易關係轉趨緊張時也曾出現，當時即因人民幣兌美元走弱而抵銷關稅影響。投資人應密切關注中國大陸外匯政策立場，從匯價走向到貶值幅度，了解當局是否採取貶值策略來抵銷關稅風險，而不致引發大量資金外流。

刺激經濟的財政政策將更著眼於消費、化解地方政府債務及鬆綁房地產市場等，且預期三月份召開的「兩會」將推出新一輪重大刺激經濟政策。短期內，市場將聚焦未來數週各地方政府即將公佈的經濟增長目標。

總括而言，富達認為中國大陸政策將因應經濟情況積極應對，防範任何重大下行風險，同時，長期經濟持續轉型以維持可持續增長的趨勢未變，預期今年將發表的『十五五』規劃將揭露更多經濟增長策略。」