〈分析〉人行並非全面寬鬆 國泰君安：降準不夠、明年初可能降息

中國人民銀行今 (2018) 年第四度降準，摩根士丹利表示，今年 4 月就已經有同樣操作手法，但這回絕對不是轉向全面寬鬆。國泰君安更大膽指出，只有降準還不夠，預計今年底到明年初還有可能降息。

這回人行在今年內第四次降準，自 2018 年 10 月 15 日起，大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率下調 1 個百分點，置換當日到期的 MLF。

分析師認為，人行這回的操作手法並非首見，早在今年 4 月人行就已經採取同樣辦法，調降各類銀行存準率 1 個百分點，同日這些銀行按照「先借先還」的順序，使用降準釋放的資金償還其所借的 MLF。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，這次降準的政策立場相對中性，具有預調微調的特點，並非轉向性的全面寬鬆，並強調降準只是目前採用的的眾多預調微調政策中的一步。他認為，要解決實體經濟發展中的問題，需要一籃子政策，而不只是貨幣政策而已。

交通銀行首席經濟學家連平分析，對於銀行來說，準備金調降和結構性流動性工具循環續作這兩種流動性注入方式，最本質的區別是前者無資金成本，而後者有。

因此，降準置換 MLF 後，不但緩解部分銀行負債端流動性缺口壓力，還透過降低負債成本，某種程度上可能影響銀行資產端定價和信貸投放的積極性，最終有助控制企業融資成本上升，強化企業融資可得性。連平表示，目前中國降準的操作空間相對較大，適度調降準備金率對目前貨幣政策來說，算是恰當的選擇。

國泰君安宏觀分析師花長春團隊指出，目前中國貨幣政策仍處在「抵抗式下跌」模式寬鬆，認為這種模式在較強的資本帳戶管理及人民幣匯率擴大波動區間的情況下，是可行也必須的。但認為只有降準還不夠，預計今年底明年初會降息。

花長春指出，目前中國的貨幣政策傳導機制並不流暢，除了小微企業和民營企業融資貴融資難、有效投資不足、外需不確定性大等多重困境，要解決上述問題必須進一步推動供給側結構性改革，也得要完善需求側貨幣政策和財政政策逆週期調節。

報告預計，中國官方接下來會推出一籃子措施，強調貨幣政策操作只有降準還不夠，維持「降息」可能是未來選項的觀點，預計宣佈時間在今年底或明年初的機率很大。

