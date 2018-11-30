中國11月官方製造業PMI報50 低於預期 觸及景氣分水線

中國國家統計局公布，中國 11 月官方製造業採購經理指數 (PMI) 報 50，低於市場預期的 50.2，是 2016 年 7 月以來新低，並觸及景氣分水線。前值為 50.2。

中國非製造業 PMI 為 53.4，市場預期為 53.7，前值為 53.9。

從分類指數看，在構成製造業 PMI 的 5 個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，本月主要特點有幾：

一. 價格指數明顯回落。

受近期部分大宗商品價格下行等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均降至年內低點，分別為 50.3% 和 46.4%，比上月回落 7.7 和 5.6 個百分點。特別是出廠價格指數落至臨界點以下，其中石油加工、化學原料和化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業出廠價格指數回落幅度較大。

二. 生產保持穩定，需求擴張減緩。

生產指數為 51.9%，比上月微落 0.1 個百分點，持續位於景氣區間。新訂單指數為 50.4%，低於上月 0.4 個百分點，高於臨界點，表明企業產品訂貨量增速有所放緩。

三. 製造業多數行業處於擴張區間。

其中，食品及酒飲料精製茶、紡織服裝服飾、醫藥、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等製造業 PMI 位於 52.0% 及以上相對較高運行水平。受部分地區采暖季加大環境治理力度等因素影響，高耗能行業 PMI 降至 48.4%，其中石油加工、化學原料和化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等製造業 PMI 均位於收縮區間，且低於製造業總體水平。

四. 進出口景氣度繼續低位運行。

新出口訂單指數和進口指數為 47.0% 和 47.1%，均持續位於臨界點以下，表明在全球經濟復甦放緩和貿易摩擦不確定性增加的影響下，近期進出口下行壓力有所加大。

統計局指出，11 月份綜合 PMI 產出指數為 52.8%，比上月回落 0.3 個百分點，表明企業生產經營活動繼續保持擴張，但活躍度有所減弱。