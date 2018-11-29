10月製造業景氣 綠燈占比拉升至2成 這5大細產業轉好

台灣經濟研究院今 (29) 日公布 10 月製造業景氣信號值增加 0.54 分至 11.43 分，但燈號仍連續第 5 個月呈現黃藍燈，從不同產業來看，藍燈比重仍與上月占達 40% 差異不大，但綠燈一口氣增加近 15 個百分點至 20% 以上，部分產業表現相對熱絡。

從細產業觀察，10 月呈現綠燈者有「家具」、「紙漿、紙及紙製品」、「化學材料」、「石油及煤製品」和「橡、塑膠製品」。

各主要組成項目中，有 3 個項目分數增加、2 項減少，其中，以需求面增加 0.56 分最多，原物料投入面和成本面則分別增加 0.08、0.02 分，而售價面和經營環境面則分別減少 0.09、0.05 分。

台經院說明，國內 10 月進出口、製造業生產指數和外銷訂單表現成長幅度擴大，拉抬需求面指標表現，不過，因美中貿易爭端未解、國際品牌新機銷量不如預期，使製造業廠商對於未來半年景氣看法轉差，拖累經營環境面指標。

就不同產業燈號的消長觀察，呈現藍燈比重由 9 月的 42.36%，微幅減少至 42.00%，黃藍燈由 50.73% 減少至 34.78%，綠燈由 6.91% 增加至 21.83%，黃紅燈則為 1.39%，而 10 月仍未見代表繁榮的紅燈。