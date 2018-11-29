台經院估明年製造業景氣「黃藍燈」 留意二細產業恐亮藍燈

台灣經濟研究院今 (29) 日公布明 (2019) 年製造業景氣預測，各產業別和整體製造業景氣燈號均呈現黃藍燈，主要是因多數細產業均處在黃藍燈，不過，就細項來看，「紙漿、紙及紙製品業」、「金屬製品業」恐亮藍燈，值得留意。

圖表：台經院提供。

台經院指出，受到美中貿易爭端未解、行動裝置成長動能有限、新興市場和金融市場動盪加劇等因素影響，IMF 已下修明年全球經濟成長率，再加上近國際原油與原物料價格大幅下滑，全球貿易表現將受到影響，國內出口難維持前兩年的高成長表現。

所幸，受惠人工智慧、物聯網和高效能運算等新興科技運用持續擴散，均有助於推升製造業動能。

就各大產業來看，台經院說明，據國際機構預測，明年全球經濟成長表現不如今年，美國、歐洲和中國的消費動能，將影響我國來自於這些地方的紡織品訂單量和訂單價格，加上原物料價格走高與中國競爭壓力仍存，恐影響業者獲利表現。

因此，台經院預估明年紡織業和整體民生工業處於黃藍燈表現。

在化學橡膠方面，由於明年國內外經濟展望趨於保守，影響全球對石化產品的消費需求，且油價劇烈變動，將提高業者存貨跌價損失風險，估整體化學橡膠業為黃藍燈。

金屬機械方面，受惠於政府政策有利公共工程用鋼需求擴增，主要業者積極提高利基產品出貨比重，支撐國內下游用鋼需求產業銷售表現，但在成本壓力逐漸擴增下，且比較基期墊高，影響多數業者獲利，因此，台經院預期明年我國鋼鐵基本工業景氣持平。

在電子電機業方面，儘管人工智慧、物聯網和車用電子等新興科技應用需求蓬勃發展，不過受到基期墊高、行動智慧裝置成長趨緩，加上美中貿易戰已延伸至半導體領域，讓半導體製造業者感受到供應鏈及終端應用市場需求的不確定性，將壓抑我國電子產業的成長力道，故整體電子電機業預測為黃藍燈。

運輸工具業方面，空污法通過有助於老舊車款逐步汰舊換新，不過，進口車競爭力優於國產車表現，且美國課徵汽車關稅不確定性仍存，同樣預測為黃藍燈。