〈醫療科技展開展〉明基醫攜手佳世達醫材 打造全方位智慧醫療科技

2018 年醫療科技展開幕，明基醫 (4116-TW) 偕同佳世達 (2352-TW) 醫療器材一同參展，在展區中展示智慧手術室、智慧藥局、數位植牙中心、血液淨化中心、聽力中心等醫療旗艦產品，明基醫表示，希望打造出全方位的智慧醫療科技，佳世達董事長陳其宏表示，希望未來 5 年醫療事業體的營收可以達到 300 億元目標。

這一次展出的智慧手術室可由術前、術中到術後，精準呈現影像與快速儲存紀錄，協助手術團隊降低風險，提升手術效率；智慧藥局則是透過智慧藥櫃結合人員管理系統與藥典系統，支援人臉辨識、RFID 感應、藥物影像紀錄、給藥指示開關等特點，而透過機器人運送藥品，也能在冷藏保溫儲放藥物時派上用場。

明基集團從設立南京明基醫院開始，布局醫療事業已超過 10 年，相關的事業單位與投資企業也已逾 10 家，佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，融合影像、光學、材料、軟硬體設計研發等能力，並結合集團兩家醫院與台灣的醫療院所進行驗證，使得醫療科技創新成果既能滿足守護病患安全的最高原則，也較其他廠商更能縮短開發與驗證時間。

明基集團則說明，目前集團在大陸南京、蘇州兩地設有醫院，去年調整醫療團隊，成長速度愈來愈快，未來 2∼3 年可望穩定獲利，符合上市條件，公司會挑選合適的時機在亞洲推動市場。