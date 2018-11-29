眾達32G光收發模組12月、下季出貨衝 100G與400G明年有機會發酵

光收發模組廠眾達 - KY(4977)受惠資料中心升級需求較預期快，及 5G 元年催動，原本預估 2020 年才問世的 400G，當年度占比可能就達一半，董事長陳靖仁今 (29) 日表示，長距離 100G、400G 也都已經和客戶在合作開發中，明年均有機會發酵，缺工問題、32G 單通道光收發模組變更設計問題幾乎已解決，12 月起出貨量將顯著放大，明年第一季更有機會超越先前的高峰。資料中心建置或升級的需求強勁，超大型資料中心已提前在 2016 年超 300 座，臉書 Facebook、谷歌 Google、亞馬遜 Amazon、蘋果 Apple、微軟 Microsoft，今年前 3 季每個公司的資本支出均超過 250 億美元，成為拉動光收發模組成長的重要引擎。



而 5G 服務陸續在全球各國推出，如美國、韓國今年都已經啟動，加拿大、日本、歐盟等其他國家也陸續接棒，此也會驅動資料中心的傳輸需求。眾達發言人趙偉州表示，原本預估 2020~2021 年才在市場出現的 400G，在傳輸需求強勁下，預估 2019 年就會有一定的量，中心度占比可能就達一半，2020 年占比更可能達五成，100G、400G 將成為下一世代主流。



眾達在 5G 統傳網 (xHaul) 中，在 5G 前傳 (Fronthaul)、中程(mid-haul)、接取(access) 等都有佈局，已有 25g/100G、100-50G、25-200G 等產品。對於外界關注的 100G、400G 進度，趙偉州說，目前市面的 100G 主要系 4*25，若要跨到 1*100，甚至發展出 1*100，對技術是很大的挑戰，從供應商看，三五族、IC 都很少，最後勝出公司可能不到三家，加上研發投入很大，規模較小的公司很難投入。



至於與矽光平台的競合，他說，目前為止沒有什麼公司可以完全用矽光做 100G、400G，僅有一家公司是混合使用，主要是成本差異很大，若從數量、成本看，大部分公司可會同時發展矽光或選擇傳統方式，除非未來規模很大，才會比較多公司願意用矽光開發產品。



中美貿易戰持續延燒，趙偉州說，目前對營運沒有影響，產品仍透過中國蘇州廠製造，主要系光收發模組不在第一波關稅 10% 的名單上，第二波 25% 上面雖有，但美國客戶產品銷售是全球的，賣到美國的比重不是那麼高，且產品的客製化程度不低，生產轉移的難度較高，客戶都還在觀望評估中。



展望第四季及明年營運，陳靖仁坦言，客戶在 32G 單通道光收發模組變更設計的解決時間比預期久，從年初到現在，花了十個月時間，現在原本有意見的客戶都接受，可以說九成以上都解決了，此產品僅兩個供應鏈出屬於寡占市場，加上缺工問題已經解決，預估 12 月出貨量就會顯著提升，下一季更有機會超越先前高峰。長距離 100G、400G 也都已經和客戶在合作開發中，明年均有機會發酵。