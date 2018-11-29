英國政府：沒有協議下退歐 未來15年英國GDP最多將暴跌10%

英國政府發布報告警告稱，「不達成協議」退歐將重創英國經濟。但政府同時承認留在歐盟才是最好的選擇，英國首相特雷莎 · 梅的計劃會讓退歐的英國經濟比留在歐盟更糟糕。

分析稱如果遵循英國首相特雷莎 · 梅之前達成的協議，（在退歐的情況下）未來 15 年英國的 GDP 產出將比留在歐盟的情況下少 2.1%。但如果沒有協議，損失將擴大至 7.7%。

在沒有移民的情況下情況更糟：假設未來歐盟的凈移民數量為 0 且在沒有相關協議下退歐，未來 15 年英國 GDP 總值最多將下跌 10.7%。而具有諷刺意味的是，移民問題恰恰是許多英國人在 2016 年投票退出歐盟的關鍵原因。

報告同時稱英國的汽車和化工行業在無協議退歐情況下將面臨巨大的潛在威脅——超過 20％的產出將損失。

反對派工黨議員 Alison McGovern 評論稱，「直到今天早上，政府才終於承認：我們最好還是留着歐盟」。

政府分析報告描繪了一幅最糟糕的可怕前景，但並沒有提供一份清晰的藍圖，說明上周與歐盟達成的協議對經濟的影響，相反，其提供了一個基於沒有協議退歐的初略分析（在議會表決前進行恐嚇？）。

英國首相特雷莎 · 梅正在努力說服議會，接受該份協議。

如果議會否決了梅的退歐協議，英國將按照既定順序在 3 月 29 日正式從歐盟脫離——在沒有專門制定的規則管理與歐盟貿易的情況下。這將使得英國陷入法律上的僵局。

支持梅的退歐協議的人希望，該份分析結果將能夠使搖擺不定的政治人物支持協議——尤其是保守派反叛者。

來自政府的分析報告可能會得到英國央行的呼應，英國央行將在周三發布其對於經濟的短期預測。

此前英國央行行長卡尼警告稱在沒有協議離開歐盟可能使得英國面臨類似上個世紀 70 年代石油危機似的巨大危機。