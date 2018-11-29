劍指Gogoro？本田推出電動機車PCX ELECTRIC

日本本田 (JP-7267) 推出新款電動機車「PCX ELECTRIC」，為針對法人市場的租賃專用車款，年度目標為 250 輛，11 月 30 日開始租賃業務。

繼 2018 年 4 月推出「PCX/PCX150」、9 月推出「PCX HYBRID」之後，本田在今 (29) 日發表了 PCX 系列的第三款車型「PCX ELECTRIC」，也是該公司第三款電動摩托車種。

本田的第一款電動摩托車，是 1994 年推出的「CUV-ES」；第二款是 2010 年推出的第二代車種「EV-neo」，這兩款車種，以政府機關或物流業者為客戶，而且只限租賃。

新車款「PCX ELECTRIC」，採用與台灣國內的 Gogoro 同樣的電池更換方式，電池充滿的續航里程約 41 公里 (定速 60 公里)，而國內 Gogoro 2 的續航里程約為 110 公里 (定速 40 公里)。 (註：兩者的測試方式與條件不同)。

在動力輸出方面，PCX ELECTRIC 的馬力為 5.7hp；Gogoro 2 為 8.58hp，Gogoro 也是大勝本田。

關於充電方式，PCX ELECTRIC 座墊下有兩顆各重達 10kg 的鋰電池。接上市電 (100V) 的話，兩顆電池約 6 小時可以充飽。若將電池取出，使用專用充電器的話，每顆電池需要 4 小時來充飽。而同樣採用兩顆鋰電池，使用獨家換電方式的 Gogoro，在換電站更換電池的過程，前後應該不超過 1 分鐘；使用選購的隨車電池充電器的話，6 小時約可充滿 82% 的電量 (定速 40 公里，約可騎乘 90 公里)。

PCX ELECTRIC 使用的鋰電池 (圖片來源：HONDA)

PCX ELECTRIC 的開發責任者三川在接受媒體訪問時表示，「在日本國內市場沒有對手。台灣的 Gogoro，沒有直接的競爭關係，但是有作為比較的對象」。可見對本田而言，Gogoro 是他們的假想敵。

本田為了解消費者對 PCX ELECTRIC 的反應，實施試用體驗活動。計畫於 2019 年春天，在首都圈展開電動機車共享服務，還有在觀光景點展開出租業務。