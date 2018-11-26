英國脫歐大戲落幕了？還遠著呢！

當地時間周日上午，英國與其他 27 個歐盟成員國一致通過了退歐協議草案。這是談判兩年多以來取得的重要突破，但是英國退歐遠遠未到終局。

按照此前的約定，英國正式退歐的時間點為明年 3 月 29 日。上述協議草案為退歐後的英國設定了 21 個月的過渡期，到 2020 年 12 月 31 日，英國將徹底脫離歐盟。而在那之前，鑒於最新達成的草案依然需要英國議會批准以及歐盟成員國同意，退歐過程依然變數重重。

首先到來的考驗，是將於下月初到來的英國議會投票，目前外界預期時間點可能在 12 月 10 日或者 11 日。如果英國議會投票通過草案內容，緊接着在 12 月 13-14 日，歐洲理事會會議又將進行投票。在這個過程中英國與歐盟可能繼續拉鋸，從而可能導致這兩個過程反覆進行。

簡單來看，退歐時間表是這樣：

而如果考慮到各種可能性，那麼實際情況可能就是花旗總結的這張極其複雜的流程圖。

針對現有協議的各種可能

具體來看，在下月初的英國議會投票中，彭博近日報導認為，除了梅以外，沒有人認為投票會獲得通過。如果事實如此，那麼梅就需要重新去說服議會。在外界看來，無協議退歐風險引發市場巨震，可能會成為梅迫使議員同意的籌碼，但目前來看很多議員的立場相當堅定 。

對於英國議員來說，他們的目標是在退歐協議中爭取更多利益，因此梅很可能要被迫重新與歐盟討價還價。對於歐盟來說，略作讓步是有可能的，但是讓步到令英國議會的投票局勢改變，這種可能性極小。因此，對於梅來說，只能不斷在國會進行嘗試。

如果梅因此而心灰意冷，自己提出辭職，那麼英國保守黨將展開領導層更換，而對於梅的接任者來說，面臨的情況也不太可能有什麼大的變化。

要是梅自己堅持不辭職，但是保守黨希望她下台，那麼在信任投票之後不管保守黨是否如願以償，議會中的局面以及退歐協議內容依然不會有太大改變。

而如果議會始終無法決定，那麼第二次公投有可能成為選擇。儘管梅曾一再強調，任何情況下都不可能有二次公投，而在華爾街看來，英國就退歐舉行二次公投的可能性已有 30%。

如果真的舉行二次公投，那麼光公投投票就可能耗時數月，歐盟就需要延長與英國談判的時間。

在更加極端的情況下，英國反對黨工黨可能發起對梅政府的信任投票，而進行這一投票，只需要 7 名保守黨議員支持即可。如果梅政府因此下台，那麼接下來會是漫長的大選，意味著更多的不確定性。

無協議退歐

儘管梅本人以及內閣成員一再強調，無協議退歐不會發生，但是目前來看，這種結果也不是沒有可能。

如果最終英國無協議退歐，那麼經濟學家反覆警告的英國藥品及食品短缺可能成為現實。此外，隨著海關壁壘的設立，不管是歐盟還是英國都將遭遇交通問題。

而在無協議退歐導致的一系列亂象發生之後，英國與歐盟為了解決這些問題，反倒可能最終達成貿易協議。

「挪威式」退歐

和無協議退歐這一「硬退歐」結果相比，「挪威式」退歐的結果稍好，也被稱作「軟退歐」。

在挪威模式下，英國雖然不是歐盟成員國，但可以加入歐洲經濟區 (EEA)，繼續享受自由貿易協議。屆時工業、食品和農產品等商品依然能夠自由貿易，服務貿易也將一如既往。但這意味著對歐盟的巨大妥協和投降，這一結果也會被認為是英國和梅的失敗。

在歐洲智庫 Open Europe 看來，挪威模式出現的可能性極低。在周日政治聲明簽署之前，該智庫從提前流傳出來的聲明文本判斷，認為其中並未為「挪威式」退歐列明清楚的路徑。