英國反對黨領袖：梅的脫歐協議「糟糕透頂」

11 月 22 日，離周日舉行的「脫歐特別峰會」還有三天之際，歐洲理事會表示，歐英雙方已就脫歐後關係的政治宣言草案「在原則上達成一致」，期待為周日達成英國脫歐草案鋪平道路。

當地時間周四下午，英國首相特蕾莎 · 梅在唐寧街 10 號官邸前發表「緊急聲明」，強調該宣言草案「對整個英國來說都是正確的」，並稱她將盡全力妥善處理直布羅陀問題。

不過，該份「緊急聲明」發布後，立刻遭到該國反對黨領袖以及她保守黨同僚的抨擊。未來，退歐協議草案能否在英國議會通過，仍未可知。

工黨領袖痛批「緊急聲明」，保守黨同樣抨擊

英國反對黨工黨領袖科爾賓 (Jeremy Corbyn) 周四在下議院表示，首相特蕾莎 · 梅的退歐協議是「世界上最糟糕的」。他認為，這份 26 頁的聲明證實了保守黨談判失敗，即便多了 19 頁的內容，但什麼實質改變都沒有。

科爾賓補充道，這份協議對將繼續適用的規則並沒有發言權，也沒有給未來提供確定性和把握。

除了反對黨的政治領袖就退歐協議表達不滿，特蕾莎 · 梅的保守黨同僚也表達了不同的意見；而特蕾莎 · 梅也不得不在議會各方面捍衛她所達成的協議。

英國保守黨的脫歐者、歐洲審查委員會主席比爾 · 卡什爵士 (Sir Bill Cash) 表示，這份文件 "自相矛盾"，因為歐洲法官仍將在決定英國法律方面發揮作用。

卡什稱，他領導的歐洲審查委員會現在將對政府處理英國脫歐談判的方式進行調查。

一些支持英國脫歐的議員也呼籲特蕾莎 · 梅從協議中刪除 "擔保協議"，後者是一個確保在明年 3 月退歐後，留在歐盟內的歐盟成員國——愛爾蘭共和國與英國的一部分——北愛爾蘭地區之間不會建立硬邊界的條款。

民主統一黨民主聯盟黨領袖 Jeffery Donaldson 爵士表示，該黨無法為該版退歐協議提供支持。 如果沒有民主聯盟黨的支持，12 月舉行議會投票時，特蕾莎 · 梅可能無法獲得議會對她退歐協議的批准。

英國與歐盟已原則上同意協議文本

周四，英國首相特雷莎 · 梅在唐寧街外發表講話，證實退歐協議文本已經與歐盟達成一致，並聲稱全面協議「在我們的掌控之中」。

代表 27 個國家元首的歐洲理事會 (European Council) 主席圖斯克 (Donald Tusk) 在社交媒體上證實，談判代表已原則上同意了該文本。

歐盟其餘 27 個成員國的代表正在仔細研究這份草案，如果能達成協議，各國元首將於周日峰會舉行時在該文件上簽字。

協議確定英歐維持緊密貿易關係，但仍存分歧

文本中的一個關鍵聲明是，英歐雙方擁有「儘可能密切的商品貿易關係」。該協議支持英國脫歐後的自由貿易協定，同時將確保歐盟和英國之間保持密切合作，協議達成為英國帶來一些關鍵的政治勝利。

不過，目前英國和西班牙之間關於直布羅陀半島的領土爭議是最大的難題。直布羅陀是靠近西班牙南部的半島，自 1713 年以來一直是英國的海外領土。明年 3 月英國脫歐後，直布羅陀就要和英國本土一起離開歐盟。不過在 2016 年的脫歐公投中，96% 的直布羅陀居民傾向於留在歐盟。

西班牙強調，如果不能明確如何處理有關直布羅陀未來地位的談判，那麼就不會同意英國脫歐協議草案。

此外，一些歐盟國家要求在英國「退歐」後，能夠繼續進入漁業資源豐富的英國捕魚區活動。

另據路透社，德國外交官向歐盟官員表示，德國總理默克爾周日出席峰會時，不會再做任何進一步談判，這意味著協定的文本必須在開會之前就談妥。

未來，這份特蕾莎 · 梅的這份聲明將與此前發布的近 600 頁的英國退歐協議組合成一份文件。

英國退歐協議草案上周對外公布後，曾引發特雷莎 · 梅內閣的多位大臣辭職。草案公布兩日內，因不滿退歐協議草案而離職的英國政府官員就已達到 7 人。