〈區塊鏈大應用〉香港第二大碼頭運營商 加入區塊鏈物流解決方案

現代貨箱碼頭 (Modern Terminals) 是香港第二大集裝箱碼頭運營商，該公司宣布加入由馬士基和 IBM(IBM-US) 開發的區塊鏈技術解決方案 TradeLens。

據報導，TradeLens 平台旨在數位化和精簡化全球供應鏈中的流程，以提高效率並降低成本。TradeLens 上包含遍布全球的 20 多個港口的運營商和碼頭，和分佈在五大洲約 234 個碼頭。

傳統供應鏈的低效率在過去十年造成了數十億美元的損失。目前大多數港口主要用紙本記錄，容易造成丟失、竄改等問題。而每個集裝箱船附帶的驗證的文件，也可能阻礙了供應鏈的效率，人工歸檔與驗證很可能導致運輸的延誤和錯誤。

「這種情況似乎並不多見，但確實會發生，」現代貨箱碼頭集團總經理李國維表示:「如果沒有區塊鏈，你會輕易相信紙本文件中的說明就是貨箱中的內容。」

該公司表示，TradeLens 解決方案將出貨時間縮短了 40%，從而為所有供應鏈參與者帶來了整體經濟節約。數位分散式系統的使用讓每個參與者能夠實時地在供應鏈中看見貨箱中的狀態，且一經記錄變無法更改。

「這是一個中立、開放的數位平台，安全簡便的資訊交換方式，潛力巨大，供應鏈中的所有參與者都能從中受益。」馬士基商務長 Vincent Clerc 表示。

「這一舉措將為我們的產業帶來巨大的成本節約，同時增強全球供應鏈的安全性，」 總經理李國維表示。「這就是我們所需要的，在一個地方能看見整體供應鏈。」

馬士基和 IBM 並不是唯一一家利用區塊鏈來改善供應鏈管理的公司。總部位於新加坡的 Crimson Logic 公司也正在開發一種名為 Global eTrade Services 的區塊鏈解決方案，平台功能與 TradeLens 相似。