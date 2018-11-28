〈區塊鏈大應用〉區塊鏈市場價值將於2025年超過280億美元

根據《Meticulous Research》的研究報告顯示，受惠於區塊鏈即服務 (BaaS) 的大量採用、接受加密貨幣商家的增長、以及對金融機構對區塊鏈的興趣上升，全球區塊鏈市場持續成長。

全球區塊鏈市場從 2018 年至 2025 年的複合年增率預估將為 74.1% 並達到 282.487 億美元。然而，監管不確定性、擴展性有限、安全和隱私等問題，都對區塊鏈市場帶來了隱憂。

從類別上來看，全球區塊鏈市場大致分為十大主要部分，即銀行、金融服務和保險 (BFSI)、政府、醫療保健和生命科學、媒體和娛樂、零售和電子商務、旅行、運輸和物流、房地產、IT 和電信、和其他。在 2017 年，BFSI 類別佔全球區塊鏈市場大部分的市占率，預計至 2025 年，該類別的複合年增率將達到 70.0%。

應用方面，全球區塊鏈市場的應用可區分為八個部分，即支付、交易所、智慧合約、文件歸檔、數位身份、供應鏈管理、監管、風險管理等。在 2017 年，支付佔全球區塊鏈市場最大份額。受惠於資金安全且直接的轉帳需求上升，以及企業尋求降低交易成本的積極，支付在區塊鏈應用領域中位居第一。

地區上來看，北美在區塊鏈市場中擁有最大的市佔率。由於北美是各種全球科技公司的所在地，因此主導了全球市場。亞太地區的區塊鏈市場預計在未來幾年也將以高複合年增率成長，並在 2025 年成為增長最多的地區，主要歸功於金融和供應鏈產業中區塊鏈技術的普及迅速。此外，政府倡議以及與民間組織合作實施區塊鏈以保護現有系統，皆進一步推動了對亞太地區區塊鏈的市場需求。

目前，在全球區塊鏈市場中，進行區塊鏈相關發展的企業包括亞馬遜 (AMZN-US)、IBM(IBM-US)、微軟 (MSFT-US)、 Digital Asset Holdings 等。