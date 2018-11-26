〈區塊鏈大應用〉瑞士聯邦鐵路推區塊鏈ID管理系統 以保障工地安全

據外媒報導，瑞士聯邦鐵路公司 (SBB) 宣布已經完成了「概念性驗證」(PoC) 的自我驗證區塊鏈身份管理系統，以提升鐵路工地安全以及數位化。

這項區塊鏈身分管理系統由總部位於瑞士的 Linum Labs 公司所開發，該公司主要專注於構建去中心化系統，並部署基於以太坊平台的身份管理協議 uPort，該協議由區塊鏈孵化器所 ConsenSys 開發。

該區塊鏈的憑證管理系統主要將提供給瑞士聯邦鐵路公司的建築工地工人使用，系統測試則是在今年 5 月至 11 月期間進行。該項目本身旨在通過基於區塊鏈技術對流程進行數位化，在靈活的工作環境中提供區塊鏈解決方案，並提高原本基於紙本的流程效率。

瑞士聯邦鐵路公司的工作人員將在智慧手機上的 uPort 應用程式中，創建自己的數位身份，並在進出工地的時候掃描中手機中的 QR Code，以驗證身分。該系統得以確認施工現場工人身分，進而證實他們是否接受過適當培訓。

Linum Labs 公司表示：「這項區塊鏈身份認證系統非常適用於這個案子，因為工人通常沒有特定的公司，並時常從一家公司轉介至另一家公司，此外，也能更好的整合多家公司和單位的執業證書。」

在過去的幾個月裡，區塊鏈技術在運輸產業中似乎越來越受歡迎。 今年 5 月份，瑞士機場地勤和貨運公司 Swissport 就曾宣布，將為貨物處理業務啟動區塊鏈前測計劃。 Swissport 全球貨運業務負責人 Hendrik Leyssens 表示，區塊鏈可以加速交易、提高安全性並有助於降低運營成本。