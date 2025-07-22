關稅大限逼近 美國中小港口貨量銳減被邊緣化

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-22 05:59

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據《CNBC》周一 (21 日) 報導，隨著 8 月關稅期限逼近，美國從加州到墨西哥灣的中小型港口正面臨貨櫃量大幅下滑。船運公司重新調整供應鏈策略，將貨物集中到洛杉磯等大港，導致中小港口被邊緣化，貿易活動明顯萎縮。

由於關稅政策的高度不確定性，美國中小港口面臨船運業者棄用危機。 (圖:Shutterstock)

ITS Logistics 月報顯示，全美最繁忙的洛杉磯港貨流量大增，但代價是犧牲小港口的貿易活動，後者進口服務班次明顯減少。

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ITS Logistics 全球供應鏈副總 Paul Brashier 表示，奧克蘭、傑克遜維爾、紐奧良和巴拿馬城 (佛羅里達州) 等港口正被擠出航線，因為船運業者決定在大港卸貨，搶在關稅生效前將貨物運入美國。

奧克蘭港重傷

奧克蘭港 6 月貨櫃流量月減 10.1%，年減幅度更達 13%。該港海事主管 Bryan Brandes 直言，這不是季節性下滑，而是市場重新洗牌，進出口商正調整供應鏈時程和路線因應變局。

奧克蘭港在美國港口中地位特殊，進出口比例接近各半，是全美最大冷藏出口門戶，幾乎所有經北加州的貨櫃貨物都經過這裡。該港及合作夥伴支撐超過 9.8 萬個工作機會和每年 1740 億美元經濟活動。

大港也受到衝擊。洛杉磯港執行主任 Gene Seroka 曾在 5 月表示，貨櫃量下滑影響就業，「每兩名碼頭工人進工會雇用大廳，就有一人空手而歸」。

中小港口雪上加霜

Brashier 指出，海運業者專攻洛杉磯等大港而跳過次要港口的趨勢將持續。「市場太不確定，企業無法預先訂艙。公司重新配置物流以最有效率地運送貨櫃，這關乎利潤。」

貿易追蹤機構 Vizion 數據顯示，比較 6 月和 7 月貨櫃到港量，全美多數次要港口都大幅下滑。

北卡羅來納州州長 Josh Stein 表示，該州最大港口威明頓近期貨流量減少，是貿易政策「幾乎每天都在變」造成的後果。「企業需要穩定性和確定性，才能決定如何和在哪投資。」

運輸成本暴增

即使股市和經濟在關稅不確定性下展現韌性，美國企業仍持續縮減訂單或淘汰滯銷產品。

Brashier 警告，船運業者減少靠港會推高成本。出口貨櫃分散各地影響供應，卡車運輸費用可能是平常的 2 到 4 倍。

「通常企業配送中心就在傳統進貨港附近。如果貨櫃改到其他港口卸貨，原本的就近取貨可能變成 400 到 500 英里的長途運輸，距離越遠成本越高。」

根據 Trade Partnership Worldwide 數據，光是北卡羅來納州 2024 年就有超過 20% 的 GDP 來自國際商品貿易，凸顯港口活動對地方經濟的重要性。