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關稅大限逼近 美國中小港口貨量銳減被邊緣化

鉅亨網編譯王貞懿


據《CNBC》周一 (21 日) 報導，隨著 8 月關稅期限逼近，美國從加州到墨西哥灣的中小型港口正面臨貨櫃量大幅下滑。船運公司重新調整供應鏈策略，將貨物集中到洛杉磯等大港，導致中小港口被邊緣化，貿易活動明顯萎縮。

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由於關稅政策的高度不確定性，美國中小港口面臨船運業者棄用危機。 (圖:Shutterstock)

ITS Logistics 月報顯示，全美最繁忙的洛杉磯港貨流量大增，但代價是犧牲小港口的貿易活動，後者進口服務班次明顯減少。


ITS Logistics 全球供應鏈副總 Paul Brashier 表示，奧克蘭、傑克遜維爾、紐奧良和巴拿馬城 (佛羅里達州) 等港口正被擠出航線，因為船運業者決定在大港卸貨，搶在關稅生效前將貨物運入美國。

奧克蘭港重傷

奧克蘭港 6 月貨櫃流量月減 10.1%，年減幅度更達 13%。該港海事主管 Bryan Brandes 直言，這不是季節性下滑，而是市場重新洗牌，進出口商正調整供應鏈時程和路線因應變局。

奧克蘭港在美國港口中地位特殊，進出口比例接近各半，是全美最大冷藏出口門戶，幾乎所有經北加州的貨櫃貨物都經過這裡。該港及合作夥伴支撐超過 9.8 萬個工作機會和每年 1740 億美元經濟活動。

大港也受到衝擊。洛杉磯港執行主任 Gene Seroka 曾在 5 月表示，貨櫃量下滑影響就業，「每兩名碼頭工人進工會雇用大廳，就有一人空手而歸」。

中小港口雪上加霜

Brashier 指出，海運業者專攻洛杉磯等大港而跳過次要港口的趨勢將持續。「市場太不確定，企業無法預先訂艙。公司重新配置物流以最有效率地運送貨櫃，這關乎利潤。」

貿易追蹤機構 Vizion 數據顯示，比較 6 月和 7 月貨櫃到港量，全美多數次要港口都大幅下滑。

北卡羅來納州州長 Josh Stein 表示，該州最大港口威明頓近期貨流量減少，是貿易政策「幾乎每天都在變」造成的後果。「企業需要穩定性和確定性，才能決定如何和在哪投資。」

運輸成本暴增

即使股市和經濟在關稅不確定性下展現韌性，美國企業仍持續縮減訂單或淘汰滯銷產品。

Brashier 警告，船運業者減少靠港會推高成本。出口貨櫃分散各地影響供應，卡車運輸費用可能是平常的 2 到 4 倍。

「通常企業配送中心就在傳統進貨港附近。如果貨櫃改到其他港口卸貨，原本的就近取貨可能變成 400 到 500 英里的長途運輸，距離越遠成本越高。」

根據 Trade Partnership Worldwide 數據，光是北卡羅來納州 2024 年就有超過 20% 的 GDP 來自國際商品貿易，凸顯港口活動對地方經濟的重要性。

海運訂艙數據顯示，中國對美出口訂單未來幾周可能進一步下滑，為本已承壓的中小港口前景蒙上陰霾。

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美國港口關稅貨櫃量供應鏈船運中美貿易進出口貿易戰物流經濟衝擊就業影響

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