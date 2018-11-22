〈區塊鏈大應用〉韓國將運用區塊鏈技術追蹤牛肉供應鏈

據外電報導，韓國近日宣布了一項運用區塊鏈技術追蹤整個食品供應鏈的前測計畫，該計畫由科學和資通技術部以及農業食品和農村事務部共同負責。前測將於下個月舉行，並預計在明年 1 月份正式推出。

目前，牛隻從出生、屠宰、包裝到分銷給消費者皆是由紙本記錄，存在著偽造肉品來源、欺詐、耗時等風險。而新的運用區塊鏈技術的系統，將有望提高效率，同時分散式帳本技術的不可更改性有助於改善詐欺等問題。

牛肉追蹤區塊鏈前測計畫只是韓國政府對區塊鏈技術的又一個最新計畫。今年 8 月份，韓國政府曾宣布將 2019 年的預算撥款 44 億美元用於八個關鍵領域，其中包括區塊鏈、大數據和人工智慧。

「政府將專注於推廣大數據、人工智慧並開發區塊鏈技術以確保數據管理安全並促進共享經濟，」韓國財政部三個月前在一份聲明中表示。

韓國的科學和資通技術部也開始推動區塊鏈技術的教育和培訓，區塊鏈技術已經出現在最新推出的課程大綱中，期望年輕人為所謂的「第四次工業革命」有所準備

韓國財政部長 Kim Dong-yeon 是區塊鏈技術的支持者之一，他認為該技術具有改變世界的潛力。他認為區塊鏈技術可能成為第四次工業革命的關鍵支柱。「區塊鏈技術有望成為第四次工業革命的核心基礎設施之一，區塊鏈技術的發展可以真正改變世界。」

除了運用區塊鏈技術來追踪牛肉供應鏈之外，韓國政府也支持另一項運用區塊鏈應用程序來支付保險索賠的前測項目計畫。該計畫由 Kyobo 人壽保險公司以及 InsurTech 和醫療記錄服務新創公司所帶領。