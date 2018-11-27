中美貿易戰續升溫 台科技業轉擁抱桃園

據《彭博社》報導，隨著中美貿易衝突不斷升溫，桃園可能成為最大受益者之一。

由於中國低工資和全球化貿易的影響，大部分科技公司選擇將工廠轉移到大陸，桃園因此長期以來處於虧損。

但隨著全球兩大經濟體之間的緊張局勢升級，台灣大型科技公司逐漸將部份生產轉移回國內，並選中桃園這個 200 萬人口的城市。美國總統川普曾暗示將繼續提高關稅，這一個回家的趨勢可能因此更加顯化。

桃園距離台北只有一小時的車程，是台灣主要國際機場的所在地，因此成為各科技大廠看中的替代方案。而這些舉措可能破壞數十年來科技產品的供應鏈，舉例來說，台灣一些科技大廠一直以來都在中國基地為惠普 (HPQ-US) 和戴爾等公司進行產品組裝。

從 iPhone 組裝商和碩 (4938-TW)，到筆記型電腦製造商仁寶 (2324-TW)，都準備結束自 20 世紀 80 年代以來在大陸的業務。隨著貿易戰不斷升級，包含蘋果公司 (AAPL-US) 供應商英業達 (2356-TW) 在內，這三家公司都開始提高桃園地區的產能，而像廣達 (2382-TW) 等其他公司正在搶購或尋求桃園地區的工廠用地。

「我們的運營模式將在過去二十年中發生重大變化，」和碩財務長林秋炭在會議中表示：「未來，生產將分散在不同的國家，我們將不會繼續在中國建造大型工廠。」

據外媒先前報導，川普表示，如果他們在 11 月 30 日的 20 國集團會議上不能與中國的習近平達成協議，他準備對最後一批 2670 億美元的貨物徵收關稅，蘋果的 iPhone 和 Macbook 也都可能因此受到新關稅的打擊。

巴克萊銀行經濟學家 Angela Hsieh 表示:「由於關稅預期上升至 25%，將加速台灣企業回家的計劃或在新地點建廠。然而，由於貿易戰仍存在很多不確定因素，因此大部分公司傾向於首先增加台灣現有廠區的產能，而非花費大量資金另立新工廠。」

雖然台灣的一些公司正在考慮遷移到更遠的東南亞的地區，但大部分公司更願意回到國內。台灣政府似乎看到了機會，同時推出免稅期等獎勵措施，以吸引企業公民重返台灣市場。

「最快的方法是增加現有廠區的產能，尋找新的土地和在其他地方建廠將會太慢。」廣達的財務長楊俊烈表示。