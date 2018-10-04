〈房產〉美中貿易戰升溫推升回台工業地產需求 桃園交易最熱

美中貿易戰戰火持續升高，引發一波台商回流潮，大坪數工業用地需求快速加溫，由於新北發展趨近成熟，工業地價格居高不下，許多製造業因此往外尋找工業用地，信義全球資產統計上市上櫃實價揭露資料，今年以來，工業地產交易金額及超過 5000 坪工業用地筆數，桃園都站穩第一名寶座。

據信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產統計，2018 年前 3 季上市櫃公司相關工業地產交易金額，累許達 290.24 億元，交易件數最多為桃園市 18 件，交易金額 126.5 億元，佔比超過 4 成，稱霸各縣市。統計超過 5000 坪工業用地共有 15 件，又以桃園 7 件為最大宗，其次彰化、雲林各 2 件。

信義全球資產分析，台北市為都市發展最為完善的地區，故較少工業用地，而新北市為了走向都市化，很多工業用地變更為住宅及廠辦，使得新北市工業用地價格居高不下，多數製造業者開始往南移，而桃園市結合桃園機場及台北港，海空聯運整合發展，對於製造業者在運輸上相當方便。

2018 年以來，桃園市工業用地交易多為科技、傳統製造業，5000 坪以上又超過 10 億元以上交易共有 2 筆。嘉聯益 (6153-TW) 科技以 15.7 億元向旭晶能源買下觀音桃園科技工業園區土地及廠房，建物面積約 2.33 萬坪，晶碩光學 (6491-TW) 以 13.8 億元向英業達 (2356-TW) 買下桃園大溪廠土地及廠房，作為擴充產能用。

從上市櫃揭露資料可看出，近 4 年新北市已無萬坪以上的工業用地交易，但製造業取得了大量訂單，急需擴充產能尋找立即可用的地土地及廠房，工業區雖有完善的管理與汙水處理設施等優勢，但大面積土地及廠房卻一地難求。

信義全球資產經理王維宏指出，北部工業用地以新北市及桃園市為主，部份工業土地已看齊內湖科學園區，逼近每坪 100 萬元。相較桃園具有雙港優勢，交通便利及產業聚集趨勢，製造業紛紛至桃園設廠，而桃園工業用地的行情也因此上漲，從 2015 年中壢工業區土地一坪單價 18.7 萬元，到今年一坪 26 萬元，漲幅 39%。美中貿易戰使得大陸台商受到牽連，不少台商選擇回台避難，大面積工業用地需求浮現，近期台商詢問工業用地需求相當踴躍，因此帶動北台灣工業用地價格上漲，工業地產的需求可望持續增加。