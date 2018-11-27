泰博明年展望樂觀 毛利率與稅後純益可望提升

泰博 (4736-TW) 今 (27) 日舉行法說會，說明營運概況，副總經理劉吉郎表示，明年展望相當樂觀，成長動能還是在血糖方面的金屬電擊試片與炭電擊試片，預期隨著自有品牌產品出貨成長，毛利率與稅後純益將愈來愈好，將朝亞洲第一大器材供應商邁進。

泰博今年在既有客戶貢獻、歐美新金屬試片客戶加入，加上碳電極試片產品有歐、非大型新客戶加入，產品毛利率逐月改善，今年少了訴訟費用，獲利更可望倍增。劉吉郎指出，目前主要產品包括血糖測量、居家照護與心血管疾病等 40 大項，種類多元。

談到美中貿易戰影響，劉吉郎強調，泰博廠區全部都在台灣，因此在這一波亂流中，完全沒受影響，目前廠區分布在台北與桃園，此外，在美國、東京等地也有銷售子公司，出貨動能無虞。

劉吉郎說明，明年成長動能還是在血糖方面的金屬電擊試片與炭電擊試片，值得一提的是，試片跟國際市場品質一樣，但終端價格只有同業的 70%，因此在價格上有優勢。

劉吉郎指出，目前在自有品牌方面表現頗有斬獲，佔營收成長的 30% 比重，泰博在 2007 年發展自有品牌時，跟代工業務有衝突，因此流失客戶，不過在協調與慢慢改善之下，2013 - 2016 年慢慢恢復成長，明年也持續樂觀看待。