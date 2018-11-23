別對「川習會」抱太大期望 經濟學家：貿易戰恐持續升級

「川習會」將於月底登場，對於該會談是否有助緩解美中貿易戰，經濟學家認為，頂多只是暫時停火，長期來看，貿易緊張情勢，恐持續升級。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

投資策略及總經研究機構 TS Lombard 經濟學家 Bo Zhuang 今 (23) 日接受 CNBC 採訪時表示，「川習會」無法終止貿易戰。

Bo Zhuang 指出，「川習會」只是讓兩國領導人拍個宣傳照，做出「像是達成協議的樣子」，當然，市場也會出現一些積極反應。

Bo Zhuang 強調，這只是讓美中雙方暫時休兵，貿易緊張局勢，恐持續升級。

Bo Zhuang 稱，貿易戰將衝擊中國經濟，預估其 2019 年國內生產毛額 (GDP) 年增率，會下滑 0.5 至 0.7 個百分點。

Bo Zhuang 研判，若貿易戰持續延燒，北京當局可能會讓人民幣走貶。

「川習會」在即，但美中貿易爭端，未見緩解跡象；美國貿易代表署 (USTR) 日前發表最新 301 調查報告，稱中國並未改變與技術轉讓、智慧財產權有關的「不公平」做法。

中國商務部發言人高峰昨日回應，稱美方的 301 調查，以及相關貿易措施，是依據其國內法，採取單邊主義、貿易保護主義做法，「把美國的國內法淩駕於國際法之上，違背美方自己對世貿組織所有成員作出的承諾。」

高峰強調，這次美方在 301 調查報告中有所「更新」，對中國進行無端指責，捕風捉影、罔顧事實，「中方完全不能接受」。

川普也放話，指中國非常想達成貿易協議，但若談不攏，美國將對更多中國輸美商品加稅。

川普說，他已做好充分準備，「我一生都在為此事準備」。