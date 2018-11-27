台泥4億美元海外ECB完成定價 避險交易盤中爆量重挫

台泥 (1101) 公告完成 107 年第一次海外無擔保可轉換公司債訂價，轉換價為 41.00 元，以昨日收盤價計算約溢價 16%。今日盤中股價一度大跌 7.5%，成交量也暴增，法人猜測，可能是放空現股鎖價差以進行避險造成。從營運面來看，台泥今年獲利創新高，明年可望維持穩健成長，全球化、綠能、環保則將扮演未來成長的新引擎。台泥上午公告，完成美金 4 億元之五年期海外無擔保可轉換公司債，本次海外可轉債發行架構為新台幣連結、美元交割，期間訂為五年，將於 2023 年到期，投資人可選擇在第二年期滿贖回；票面利率 0.0%、殖利率 0.5%、轉換價格為新台幣 41.00 元，為昨日收盤價格新台幣 35.35 元的 16.0% 溢價，本次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌。



台泥此次發行案不僅為過去一年來台灣發行規模最大的海外可轉換公司債，更是亞太區今年唯一具規模的當地貨幣連結可轉換公司債，值得一提的是，此次美金 4 億元的發行金額更創下了大中華區水泥業者可轉債發行史上最大規模。結合今年 7 月底發行的 5.49 億美元海外存託憑證，台泥今年有計畫並成功地在國際資本市場籌資共約 9.5 億美元，非但是台灣發行公司近八年來最大海外籌資金額、創下台灣史上非金融非科技公司海外發行最大規模，更為大中華區水泥業者過去十年來最高的國際融資規模。



早盤台泥股價一度大跌 7%，短短 2 個小時成交量已經暴增至 4.7 萬張，比前一個交易日大增 4 倍。法人指出，應該與 ECB 訂價有關的波動性交易影響，一般定價首日股價都會受到波動性交易的影響，投資人會放空現股避險，台泥昨日收盤 35.35 計算，定價約溢價 16%。



今年獲利創新高的台泥，在中國「錯峰生產、減量保價」政策助攻下，前三季水泥價平量漲，每公噸平均漲價幅度約 33%，累計獲利大增 2.22 倍，每股盈餘 3.35 元，法人看好全年有機會挑戰 4.5 元。台泥看好明年營運可望維持平穩向上表現，未來的成長則由國際化、能源、環保扮演重要引擎，可望在未來三到五年慢慢發酵。



台泥與工研院合作碳排放捕捉系統 (CCS)，捕捉排放的二氧化碳用以養殖雨生紅球藻，進而提煉其中的蝦紅素，並發展成蝦紅素紅藻碳蕎麥麵等循環商品，今日下午將正式公開發佈。