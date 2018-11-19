〈台泥法說〉土耳其成長潛力強勁 促成與當地最大水泥公司合資

台泥集團今 (19) 日召開聯合法說會，談及與土耳其最大水泥公司 OYAK 合資成立新公司的投資案，台泥 (1101-TW) 總經理李鐘培表示，該企業出口獲利較佳的白水泥，在土耳其市佔率達 5 成，未來商機可期，且土耳其人口多達 8000 萬人，目前水泥消耗量僅中國的一半，2007 年至 2017 年間水泥消費量年複合成長率達 5.5%，顯示其市場成長潛力雄厚。

台泥董事長張安平表示，21 世紀變動很大，而機會是留給準備好的人，台泥已經準備好了，也開始啟動國際化佈局，若企業不國際化，無法面對世界的改變，國際化才能取得世界的入場券，且這不只是為了現在，也是為了下一個世代。

也因此，台泥董事會於今年 10 月底通過與土耳其最大水泥公司 OYAK 合資成立新公司，共同拓展歐洲市場。之所以在眾多考量地區中選擇土耳其，總經理李鐘培表示，該國人口目前為 8000 萬人，還在持續成長中，城鎮化、教育化程度高，目前水泥消耗量僅中國的一半，但 2007 年至 2017 年間，水泥消費量年複合成長率達 5.5%，顯示成長潛力雄厚。

OYAK 為土耳其最大的工業集團之一，旗下除水泥事業外，還包括鋼鐵、汽車與能源等，總資產達 200 億美元，去年營收約 100 億美元。李鐘培指出，水泥事業占 OYAK 整體營收占比不到 1 成，並非其主要獲利部門，也因此該集團欲尋找能一同開發海外市場的夥伴，且該公司白水泥出口在土耳其市佔率達 5 成，由於白水泥獲利能力較佳，擁有非常大的商機。

李鐘培並澄清，與 OYAK 合資成立新公司的新台幣約 300 億元資金，是以今年 2 月就完成的聯貸案資金支付，而後對外的籌資案，是用於償還過去的美金借款與改善財務結構等用途。

李鐘培表示，該交易目前仍在進行中，預計 12 月中旬過後，可對外公布更多細節，但他強調，對此次交易的匯率風險可放心，因台泥花費相當多精神規避匯率風險，這次交易主要以歐元計價。