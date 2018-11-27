玉山銀稱黃金三原則 打造樂齡退休方程式

勞動部統計資料顯示，國內勞工平均退休年齡約 61 歲，如何提早儲備退休生活成為重要課題。玉山金 (2884) 旗下玉山銀行建議，掌握「早一點、多一點、好一點」三原則，使退休規畫更加完善，並開創樂活、精彩、意義的第二人生。「早一點」是指及早展開退休計畫，透過合適的投資工具，利用時間展開複利效果，隨著年紀增加固定收益型商品的比例，提高現金和資產穩定度，逐步累積退休金。



「多一點」則指應以有紀律、有方法的方式逐步完成規劃，定期檢視退休準備是否全面，資金是否充足，運用債券型基金、還本型保險等具有配息或生存還本金的商品，創造穩定現金流，守護退休生活。



「好一點」是讓財富能隨著自己意志進行規劃，進一步搭配信託，譬如保險金信託、遺囑信託或安養信託等。玉山金表示，善用遺囑信託規劃身故後的財產分配，能避免相關爭議，確保家族財富傳承，提供下一代更多保障。



玉山銀行提醒，規劃愈完善，愈有機會保障退休金，讓退休生活更優閒，但行有餘力仍可透過公益信託回饋社會，幫助更多需要被關懷的人事物。