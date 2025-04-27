黑松100周年家庭日 張斌堂：三大關鍵讓黑松穩健經營一世紀

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-27 09:48

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老牌飲料廠黑松 (1234-TW) 今 (26) 日於桃園市立青埔運動公園舉辦 100 周年家庭日活動，董事長張斌堂爲此一活動致詞指出，熱情、毅力、決心這三個關鍵要素造就了黑松經營一世紀的成功，不只是慶祝一百歲，更希望迎接下一個更精彩的百年。張斌堂並在今天頒發「久任員工獎」予服務超過 35 年的同仁。

黑松指出，員工是企業發展的關鍵力量，為了提升其生活安定感與工作向心力，黑松除了每年固定調薪、提供業績與績效獎金外，早在 2014 年即設立「員工持股信託制度」，由公司提撥 30% 獎助金，結合員工自提資金購入公司股票，提供退休保障，截至 2024 年底，制度參與率已接近 7 成。黑松重視每一位長期投入的員工，張斌堂也於家庭日中頒發「久任員工獎」予服務超過 35 年的資深員工們，表達深厚的感謝之意。

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國民品牌黑松 2025 年迎來企業創立 100 周年的重要里程碑，為感謝所有員工的長期努力與貢獻，特別舉辦 100 周年家庭日活動，邀請逾千位跨世代員工與家屬員工、家屬同樂，斌堂致詞時表示：「熱情、毅力、決心這三個關鍵要素造就了黑松經營一世紀的成功。黑松能穩健成長至今，要感謝所有同仁們為公司扎下深厚根基，並與我們持續邁步前行。這棵茁壯的黑松樹是我們的起點，從一顆松果再長成一整片樹林，代表黑松的精神會一代代傳下去。我們不只是慶祝一百歲，更希望迎接下一個更精彩的百年。

活黑松 100 周年家庭日動以「歡樂」、「感謝」與「傳承」為核心精神，邀集跨世代員工與家屬齊聚一堂，共同見證黑松創立一世紀的感動與榮耀。現場不僅安排了團體競賽、親子活動、小農市集、抽獎活動等豐富的互動體驗，還有黑松沙士寶寶、FIN 水寶等經典品牌人偶驚喜現身，營造熱鬧氛圍。

黑松精心準備的專屬紀念品，包括黑松 100 週年紀念章、紀念 T 恤、運動毛巾、酒心巧克力，也讓這場別具意義的家庭日更添紀念價值。