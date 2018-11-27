歐買尬自製手遊《妖怪鳴歌錄》雙平台上市 將挹注Q4業績

歐買尬 (3687) 今天宣布與台灣新銳作家「何敬堯」同名著作國產手遊《妖怪鳴歌錄》於雙平台正式上市，該款遊戲是本土文創 IP 遊戲，預期將可挹注第四季整體業績。歐買尬指出，研發兩年與台灣新銳作家「何敬堯」同名著作國產手遊《妖怪鳴歌錄》的本土文創 IP 遊戲今天正式上市，遊戲全部以台灣特色文化場景建構，融入本土民間妖怪故事及古早味建築，帶領玩家們進入台灣文化藝術之饗宴，並找來實力唱將粉紅坦克「符瓊音」合作獻唱遊戲主題曲，盼能成為台灣近期成功之本土遊戲之一。



歐買尬前三季營收 5.63 億元，毛利率 29.34%，營業淨損 1.03 億元，稅前虧損 9133 萬元，稅後淨損 9141 萬元，每股虧損 1.8 元，較去年同期虧損 3.34 元大幅改善。第三季單季每股稅後虧損 0.36 元，較上季 0.69 元也呈現虧損縮小。