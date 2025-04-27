林百里：廣達轉型為自主研發擺脫代工 迎接AI時代全面來臨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-27 09:14

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廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (26) 日出席集團 37 周年慶，指出 AI 發展有 7 個階段，目前走到快速成長的第二階段，今年推出輝達 (NVDA-US)GB200 與 GB300，認為未來規模將進一步擴大，而廣達從代工製造轉型為自主研發，朝向更國際化的布局。

林百里表示，AI 的發展有 7 個階段，第一階段是 ChatGPT，現在進到第二階段，也就是今年推出的 GB200、GB300，明後年就會有算力更強大的伺服器，以滿足接下來的運算需求，且規模將進一步擴大，看好未來量能與運用需求持續爆發，廣達已經準備好迎接 AI 時代來臨。

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林百里提到，廣達從超前研發出發，逐步建立自主技術體系，擺脫單純代工角色，廣達已不同於以往，營收獲利規模逐步擴大，未來廣達的研發據點不僅限於台灣，他說「不變，就永遠是一條蟲，變了才有機會成為蝴蝶」。

面對地緣政治風險變局，廣達也展現集團營運韌性，林百里指出，過去已在美國、德國設立伺服器生產基地，筆電則於中國、泰國、越南、墨西哥生產，供應鏈布局完整，基本上無需大幅遷移。