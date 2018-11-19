〈台泥法說〉明年水泥價格持穩 看好美中貿易戰已見曙光

台泥集團今 (19) 日召開聯合法說會，台泥 (1101-TW) 總經理李鐘培認為，美中貿易戰已露出曙光，且以過去經驗來看，中國經濟若出現衰退，政府對基礎建設的投資反而會增加，預期明年在中國供給面下滑，基礎建設等需求維持下，水泥價格有很大機會能維持，看好明年價格展望。

李鐘培認為，美中貿易戰應是未來 3 年影響總體經濟最大的變數，他指出，在美國期中選舉過後，市場氣氛產生微妙變化，關鍵在於貿易戰是否影響人民生活，但美國零售業者短期內不易找到替代品，使物價升高，導致通貨膨脹出現，而美國聯準會也計畫透過升息壓抑通膨表現，且明年聯準會預計還會繼續升息。

李鐘培指出，只要是與通膨有關的事，都是美國政府施政上相當重要的事，他認為，美中貿易戰已出現曙光。

從中國市場方面來看，李鐘培表示，中國在美中貿易戰中，似乎採取 2008 年金融海嘯時的政策，且以過去經驗來看，中國經濟若出現衰退，政府對基礎建設的投資反而會增加，對城鎮化的支持力道會更大，且為提高出口競爭力，將會壓低燃料與電價等能源成本，若煤價下跌，對成本高達 4 成來自煤價的台泥來說，反而有利。

除刺激需求面外，李鐘培指出，中國 2016 年起啟動去產能政策，2016 年中國水泥產量 24.03 億噸、2017 年 23.16 億噸，今年預估為 22 億噸，去產能與供給側改革等政策落實情形佳，若供給面逐漸下降，對價格持穩有很大幫助。

對明年水泥價格展望，李鐘培認為，明年在供給面下滑，基礎建設等需求維持下，水泥價格有很大機會能維持，且若煤價下跌，水泥噸毛利要維持應不困難。