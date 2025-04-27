TP-Link傳遭美反壟斷調查 台灣網通廠轉單效應最先受惠
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-27 09:43
彭博 25 日報導，美國司法部正對中資背景網通設備商 TP-Link 展開刑事反壟斷調查，懷疑其透過掠奪性定價策略擴大市占，市場看好台灣網通族群可獲轉單，包括訊舟 (3047-TW)、友訊 (2332-TW) 當日盤中股價走強，其他包括中磊 (5388-TW)、啓碁 (6285-TW)、智邦 (2345-TW)、神準 (3558-TW) 等，都有望受惠。
TP-Link 目前在美國市場占據主導地位，在美國家用及小型企業無線路由器市占率高達 65%，連美國太空總署、國防部等重要政府機構都使用其產品。TP-Link 對此表示尚未接獲調查通知，但若收到將全力配合，並否認曾以低於成本價格銷售產品。
若 TP-Link 遭制裁或強制退出美國市場，直接競爭對手如友訊、合勤控 (3704-TW) 等台灣品牌將最先受惠，除品牌廠外，代工廠包括中磊、正文 (4906-TW)、智易、啟碁、神準等也可能迎來轉單效應。
台灣網通廠來自美國的營收占比普遍較高，中磊、啟碁、智邦、神準等超過六成，明泰約 55%，智易約四成，正文近三成，因此在地緣政治緊張升溫下具有相對優勢。中磊以菲律賓為主要出貨基地，受關稅影響較小；智易則因越南廠享有對美零關稅優勢，市場預期第二季營收表現將更加亮眼。
這並非 TP-Link 首次遭美國政府審視。先前美國聯邦眾議院中國特別委員會曾呼籲美國人不要使用中國公司生產的路由器，並指示商務部對 TP-Link 展開調查。微軟也曾報告發現大陸駭客組織的網路包含數千台 TP-Link 路由器，引發美方國安疑慮。
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