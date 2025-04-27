TP-Link傳遭美反壟斷調查 台灣網通廠轉單效應最先受惠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-27 09:43

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TP-Link 目前在美國市場占據主導地位，在美國家用及小型企業無線路由器市占率高達 65%，連美國太空總署、國防部等重要政府機構都使用其產品。TP-Link 對此表示尚未接獲調查通知，但若收到將全力配合，並否認曾以低於成本價格銷售產品。

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台灣網通廠來自美國的營收占比普遍較高，中磊、啟碁、智邦、神準等超過六成，明泰約 55%，智易約四成，正文近三成，因此在地緣政治緊張升溫下具有相對優勢。中磊以菲律賓為主要出貨基地，受關稅影響較小；智易則因越南廠享有對美零關稅優勢，市場預期第二季營收表現將更加亮眼。