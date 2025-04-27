台塑新智能搶攻SAF航空商機 最快6月啟動驗證

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-27 09:47

‌



全球航空業預期 2050 年邁向淨零碳排的目標，永續航空燃油 (SAF) 成為能源減碳的關鍵之一。台塑 (1301-TW) 新智能總經理劉慧啟表示，台塑新智能採用微藻作為 SAF 原料，透過高轉換率、高產能特性，解決傳統 SAF 短缺問題，最快在今年 6 月啟動驗證，有望替台灣建立穩定的 SAF 供應鏈基礎。

隨著全球重視碳中和與永續發展的趨勢，歐盟規定 2025 年起，航空公司機場燃油需添加 SAF 2%、2035 年提升至 20%，新加坡則預計 2026 年起，要求所有從當地起飛的班機須添加 SAF，但由於廢食用油回收量受限，即便本周三 (23 日) 國內 3 大國籍航空首度於國內添加 SAF，距離交通部期望 2030 年國際線使用 SAF 達 5％仍有差距， 2 大供應商台塑化 (6505-TW)、中油皆指出，國內廢食用油原料不足，作為航空燃油仍有法規需修正，未來仍需仰賴進口。

‌



據了解，相較於傳統燃油，SAF 被視為航空業減碳救星，但現今仍量少價高無法普及，甚至有航空公司因脫碳成本高，醞釀調漲機票價格，試圖把減碳成本轉嫁到消費者上。

由台塑集團企業，在 2022 年共同出資成立的台塑新智能，近年積極開發能源的微藻油技術、磷酸鋰鐵電池，目標為整合產業鏈發展新能源，協助台塑企業達成 2050 年碳中和目標。